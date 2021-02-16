Парки, набережные и скверы: туляки сами выберут облик общественных пространств на специальной платформе

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в России запускают единую платформу по голосованию за объекты благоустройства.

Проголосовать смогут россияне старше 14 лет. Для этого будет необходимо зарегистрироваться через портал госуслуг, соцсети и другие сервисы, которые позволяют идентифицировать граждан.

Голосование будет доступно с 26 апреля по 30 мая 2021 года. Выбрать общественные территории и следить за реализацией победивших проектов можно на сайте проекта.

У жителей Тульской области будет возможность выбрать дизайн-проекты общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2021 году в 10 муниципальных образованиях. В их числе:

Алексин,

Богородицк,

Донской,

Ефремов,

Кимовск,

Киреевск,

Новомосковск,

Тула,

Узловая,

Щекино.

О работе платформы жителям расскажут волонтеры. Добровольцы будут работать с планшетами для голосования в МФЦ, торговых центрах, учреждениях культуры и общественных местах.

Проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Тульской области с 2017 года. С 2019-го он вошел в состав национального проекта «Жилье и городская среда». Основная цель проекта — сделать города более комфортными для жителей, повысить индекс качества городской среды.

За четыре года на реализацию проекта было направлено 2,6 млрд рублей. Благоустроено более 1000 дворов и более 100 общественных пространств во всей области, в том числе: 23 парка, 33 сквера, 8 площадей, 3 набережных, 4 пляжа. Практически в каждом муниципалитете области появились благоустроенные скверы.

В 2021 году на реализацию проекта выделено более 720 млн рублей из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. Из них 156 млн рублей выделены дополнительно по поручению Губернатора Алексея Дюмина. Это позволит увеличить количество благоустраиваемых дворов с 261 до 288, а общественных пространств — с 19 до 22.