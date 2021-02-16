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Пожарные спасли замерзавших на трассе туляков
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Пожарные спасли замерзавших на трассе туляков

В тридцатиградусный мороз у мужчин сломалась машина.

В 8.36 в Единую службу спасения 112 поступил звонок о происшествии на 115-м километре трассы «Крым» – туляки ехали на грузовой «ГАЗели» в Москву, но машина у них сломалась. Не сумев завести автомобиль, замерзающие на 30-градусном морозе туляки вызвали спасателей.

На место прибыл пожарный расчет – сотрудники МЧС отбуксировали «ГАЗель» на стоянку ближайшего кафе, расположенного в семи километрах от места поломки. Там водитель и пассажир смогли согреться и дождаться эвакуатора.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:35 +11
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