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На трассе под Новомосковском опрокинулась фура
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

На трассе под Новомосковском опрокинулась фура

В результате ДТП никто не пострадал.

В 18.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань недалеко от Новомосковска.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF не справился с управлением и опрокинулся в кювет. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и медики. Обошлось без пострадавших.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:36 0
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