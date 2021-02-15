На трассе под Новомосковском опрокинулась фура

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В 18.20 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Тульской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Калуга – Тула – Михайлов – Рязань недалеко от Новомосковска.

По предварительным данным, водитель грузовика DAF не справился с управлением и опрокинулся в кювет. К месту происшествия незамедлительно были направлены спасатели и медики. Обошлось без пострадавших.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.