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В Тульской области горячую линию минздрава предложили переформатировать в «Медицинского привратника»

В Тульской области горячую линию минздрава предложили переформатировать в «Медицинского привратника»

Это помощник для онкобольных и сердечников.

На региональном оперштабе заместитель председателя правительства Тульской области Дмитрий Марков и министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Ярослав Раков рассказали о работе горячей линии минздрава.

По их словам, на этой неделе нет всплесков обращений от граждан, всё в рабочем режиме. 70% обращений на горячую линию носят справочно-разъяснительный характер.

Горячая линия стала справочной минздрава.

В связи с этим нет необходимости держать большое количество людей в колл-центрах. Временные договоры с этими людьми завершатся 1 марта.

Ярослав Раков рассказал губернатору, что сейчас прорабатывается вопрос по созданию «Медицинского привратника» — помощника для онкобольных и сердечников.

- Хотели бы воспользоваться опытом, когда немедицинский работник сопровождает пациента по записи на ультразвук при подозрении на онкологию. Люди не всегда понимают, что нужно вовремя попасть на обследование. Хотели бы расширить эту работу за счет освобождающихся ставок.

Например, это студенты-медики или люди без медицинского образования, которые работают по определенному протоколу — звонят пациентам и напоминают о необходимых процедурах.

Глава региона поручил ознакомиться с опытом других регионов.

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горячая линиямедицинский привратник

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