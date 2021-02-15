Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 145 случаев ковида

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 145 случаев коронавируса, 170 человек выздоровели, восемь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 320 жителей региона, 28 881 вылечился, умерли 1146 человек.

За сутки ситуация по COVID-19 в российских регионах такова: