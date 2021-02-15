Статистика по коронавирусу: в Тульской области за сутки подтвердились 145 случаев ковида
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 145 случаев коронавируса, 170 человек выздоровели, восемь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 320 жителей региона, 28 881 вылечился, умерли 1146 человек.
За сутки ситуация по COVID-19 в российских регионах такова:
сегодня, в 14:44, 2 146 1
сегодня, в 14:40, 4 157 1
сегодня, в 13:57, 8 504 0
сегодня, в 11:27, 19 777 0
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