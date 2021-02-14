Как понять, что вам звонит мошенник: полиция опубликовала разъясняющий видеоролик

Почти ежедневно на счета телефонных мошенников туляки переводят от нескольких тысяч до нескольких миллионов. В полиции отмечают, что несмотря на то, что способы обмана в общем-то многим известны, тем не менее злоумышленники бывают весьма убедительны и жители Тульской области им верят.

Полицейские подготовили видеоролик, еще раз напоминающий ог видах мошенничества и способах защиты от него.

Следует запомнить, что служащим банков запрещено выяснять у клиентов сведения о пластиковых картах и имеющихся счетах. Необходимо быть предельно внимательными при осуществлении различных банковских операций и при переводе денежных средств на неизвестные сотовые номера, банковские карты или расчётные счета. Не оплачивайте товары и услуги через незнакомые Интернет-сайты, не оставляете предоплату за товар приобретаемый через сайты объявлений.

Будьте бдительны, не дайте себя обмануть!