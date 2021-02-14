Туляков просят временно не ставить машины на обочины: ведется уборка снега

В Туле продолжается ликвидация последствий снегопада, накрывшего город в последний рабочий день этой недели – за сутки тогда выпало 75% месячной нормы.

Администрация города Тулы просит не парковать автомобили на обочинах улиц города – это препятствует качественной уборке проезжей части от снега.

В круглосуточном режиме продолжается подметание улично-дорожной сети, обработка противогололедными материалами, вывоз снега, уборка остановочных павильонов, расчистка тротуаров, спусков и подъемов. Ночью работали 30 рабочих и более 120 единиц техники.