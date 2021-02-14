Коронавирусная статистика: за сутки в Тульской области 147 человек заразились и 8 скончались
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки коронавирус подтвердился у 147 человек, 171 выздоровел, 8 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 31 175 жителей региона, 28 711 человек вылечились, 1 138 умерли.
Ситуация в регионах России следующая:
За последние сутки в России выявлено 14 185 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 11,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 430 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 194 человека.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 071 883 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 80 126 летальных исходов, выздоровел 3 593 101 человек.
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