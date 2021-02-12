Тульский Роспотребнадзор оштрафовал «Почта Банк» за обман клиентов

Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора проверили работу ПАО «Почта Банк». Поводом для этого стала жалоба одного из недовольных клиентов – туляк сообщил, что при оформлении кредита ему навязали страховку и дополнительные услуги.

При проверке выяснилось: кредитный договор был составлен таким образом, что клиенты не могли получить кредит, не согласившись на оформление страховки, а также на пакеты «Гарантированная ставка» и «Под контролем».

Учитывая, что «Почта Банк» уже не первый раз попадал в поле зрение контролирующих органов из-за пренебрежения потребительскими правами клиентов, наказание оказалось максимально строгим – на организацию наложен штраф в полмиллиона рублей.