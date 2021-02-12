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Тульский Роспотребнадзор оштрафовал «Почта Банк» за обман клиентов

Тульский Роспотребнадзор оштрафовал «Почта Банк» за обман клиентов

Юридическое лицо заплатит 500 тысяч рублей за навязывание дополнительных услуг.

Сотрудники тульского Управления Роспотребнадзора проверили работу ПАО «Почта Банк». Поводом для этого стала жалоба одного из недовольных клиентов – туляк сообщил, что при оформлении кредита ему навязали страховку и дополнительные услуги.

При проверке выяснилось: кредитный договор был составлен таким образом, что клиенты не могли получить кредит, не согласившись на оформление страховки, а также на пакеты «Гарантированная ставка» и «Под контролем».

Учитывая, что «Почта Банк» уже не первый раз попадал в поле зрение контролирующих органов из-за пренебрежения потребительскими правами клиентов, наказание оказалось максимально строгим – на организацию наложен штраф в полмиллиона рублей.

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