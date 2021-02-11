В Тульской области начали действовать новые меры поддержки семей с детьми

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Новый план поддержки демографии на брифинге представили заместители председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и Дмитрий Марков.



Ольга Гремякова:

– Поручение разработать новую дорожную карту по достижению целевых значений демографических показателей губернатор Алексей Дюмин дал по итогам встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным в ноябре прошлого года. Все новые меры поддержки разработаны с учетом динамики показателей и потребностей семей с детьми. В решении задачи будет использоваться проектный подход, к реализации проектов подключится не только региональное правительство, но и органы местного самоуправления, некоммерческие организации, работодатели и представители общественности.

финансовая поддержка

Мы понимаем, что для принятия решения о рождении ребенка важным является финансовая поддержка. В регионе сформирована адресная система мер, которая постоянно совершенствуется в соответствии с реальными запросами семей.

Сейчас молодые семьи могут улучшить жилищные условия по программе «Доступное жилье». Им предоставляется социальная выплата в размере 30%, а в случае рождения ребенка она увеличивается еще на 5% средней стоимости жилья для погашения части кредита либо для компенсации затраченных собственных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома.

В 2021 году это позволит улучшить жилищные условия примерно 370 семьям. Федеральное законодательство гарантирует оформление ипотечного кредита с процентной ставкой 6% годовых на весь срок кредита при рождении второго и (или) последующих детей. В региональном Фонде развития жилищного строительства и ипотечного кредитования можно получить кредиты по программам «Доступное жилье», «Свой дом», «Новостройка», «Стандарт» сроком от 3 до 30 лет по ставке от 6,25%.

Для уплаты первоначального взноса или погашения ипотечного кредита можно использовать средства федерального материнского капитала.

Также для многодетных семей на погашение ипотеки предусмотрена господдержка в размере 450 тысяч рублей.

На региональном уровне при рождении третьего и последующего ребенка в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно установлен областной материнский капитал в размере 150 тысяч рублей, который также может быть направлен на улучшение жилищных условий. С прошлого года у многодетных семей появилась возможность взамен земельного участка получить единовременную денежную выплату в размере 200 тысяч рублей с целевым направлением на улучшение жилищных условий.

Сейчас семья с детьми в Тульской области может получить поддержку в общей сложности на 1 300 000 рублей.

Теперь правительство решает задачу, как сделать получение мер поддержки максимально удобными. Разрабатываются сервисы и налаживается межведомственное взаимодействие, благодаря этому многие услуги уже можно получить с минимальным набором или вообще без их предоставления в цифровом формате.

инфраструктура

В Тульской области создана социальная инфраструктура, включающая разветвленную сеть учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта и молодежной политики.

Появляются новые школы и детские сады. Почти окончено строительство школы в ЖК «Времена года» в Туле, она откроется уже 1 сентября 2021 года. Также в этом году начнут строить еще две школы – в ЖК «Северная Мыза» в Туле (на 1100 мест) и в Донском (на 400 мест). Объекты планируют сдать в 2022 году. Новые объекты помогут исключить вторую смену в учебных заведениях. Также в 2021 году планируется открытие девяти детских садов.

Большое внимание уделяется спортивной инфраструктуре. Спортивных объектов становится всё больше, современные площадки появляются в парках и во дворах. В 2021 году будут открыты крытый футбольный манеж и 25 детских площадок по программе «Газпром – детям».

поддержка семей в сложной ситуации

Семьям, находящимся в кризисной ситуации, помогут специалисты. В Тульской области начата реорганизация социальных учреждений, работает департамент по вопросам семьи и демографии. В том числе переформатирована работа Кризисного центра помощи женщинам. Раньше название отпугивало мужей и детей, которым тоже была необходима помощь психологов и юристов. Теперь функции учреждения будут расширены, оно будет переименовано в областной центр социальной помощи семье и детям.

В центре будет три отделения:

стационарное отделение социальной реабилитации женщин и детей;

кризисное отделение помощи семье, оказывающее консультативную помощь;

отделение «Мой семейный центр», на базе которого будет реализован проект «Социальная служба «Семейная диспетчерская». Он, в частности, направлен на профилактику семейного неблагополучия на ранней стадии по принципу «единое окно».

Работа специалистов будет направлена в том числе на медиацию в семьях с детьми, находящихся в предразводной ситуации.

Новый центр станет центральным звеном региональной системы поддержки семьи, объединит методические и информационные ресурсы. Подобные отделения появятся во всех муниципальных образованиях.

родителям помогут с трудоустройством

и получением профессии

Многие семьи оказываются в сложном материальном положении из-за недостаточной профессиональной квалификации родителей или из-за трудностей с поиском работы. Сейчас в регионе появился новый социальный инструмент по улучшению материального положения.

Увеличатся размеры социальных пособий и расширится перечень ситуаций, при которых может быть заключен социальный контракт. На эти цели выделено 300 млн рублей. Поддержка будет оказываться по четырем направлениям:

заключение соцконтрактов по поиску работы,

поддержка предпринимательской деятельности,

поддержка ведения подсобного хозяйства,

поддержка семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В 2021 году ежемесячное пособие на поиск работы или преодоление трудной жизненной ситуации составит свыше 11 900 рублей.

На ведение личного подсобного хозяйства можно получить до 100 тысяч рублей единовременно, а на индивидуальную предпринимательскую деятельность – до 250 тысяч рублей единовременно.

Также продолжаются мероприятия по повышению квалификации женщин, которые находятся в декрете. Ежегодно порядка 370 женщин проходят обучение по востребованным на рынке труда специальностям. Также для женщин с детьми организованы бесплатные курсы по предпринимательству.

Около 2 тысяч 300 безработных граждан смогут пройти профессиональное обучение и получить дополнительное образование по более чем 50 специальностям с учетом потребностей и перспектив развития экономики региона.

При организации собственного дела и самозанятости безработным гражданам предоставляется единовременная финансовая помощь в размере 118 тысяч рублей, в этом году ее получат 226 человек.

Для молодых людей в возрасте до 30 лет организованы обучающие мероприятия по различным предпринимательским компетенциям, ежегодно их участниками станут не менее 500 человек.

Также создана горячая линия Центра занятости населения Тульской области 8-800-350-67-11. Работает портал «Работа в России».

здравоохранение



Дмитрий Марков:

– Большое внимание в решении демографического вопроса уделяется развитию системы здравоохранения. Разработана программа, учитывающая как общие показатели, так и мероприятия, направленные на поддержание репродуктивного здоровья.

В 2021 году в Туле откроется современный перинатальный центр на 140 коек. Это совершенно другой уровень оказания медицинской помощи.



Фото из архива Myslo.

За счет увеличения площадей появится возможность выхаживать недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела.

В течение ближайших 4-х лет планируется увеличить количество профосмотров подростков до 80%. Это позволит повысить выявляемость патологий репродуктивной системы у мальчиков и девочек, а значит, предупредить развитие болезней на ранней стадии. Также будут продолжены регулярные осмотры всех детей в возрасте от 0 до 17 лет. Они необходимы для раннего выявления заболеваний и факторов их развития. Диспансеризация предусматривает осмотр у врачей-специалистов, ряд анализов и обследований. Главная цель – к 2024 году охватить профосмотрами взрослого населения по охране репродуктивного здоровья 52% жителей области. Это почти вдвое больше, чем в этом году (около 30%).

В 2020 году продолжались диспансеризация и профосмотры взрослых жителей региона, в них принимали участие 32 медицинские организации. осмотрено порядка 240 000 человек. Выявлено 22 190 случаев заболеваний или 130 случаев на 1000 осмотренных.

В медучреждениях региона был введен единый день диагностики онкологических заболеваний. С 1 марта по субботам жители смогут обратиться в свою поликлинику и пройти ряд обследований. Так, женщины 18 лет и старше могут сдать анализ для выявления признаков рака репродуктивных органов, пациентки старше 40 лет получат направление на маммографию. Мужчин 40 лет и старше обследуют на предмет патологий в кишечнике, 45 лет и старше – на выявление маркеров рака предстательной железы.

В Тульской области создано 29 школ для беременных. Их цель – помочь будущим мамам подготовиться к предстоящим родам, обучить их уходу за ребенком. Такие курсы позволят повысить качество медицинской и профилактической помощи беременным женщинам. Адреса и телефоны школ для беременных есть на сайте минздрава.

В ближайшие четыре года планируется с 35 до 70% увеличить количество женщин, беременных первым ребенком и прошедших обучение в школе беременных.

Отдельно стоит вопрос с увеличением практики экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Сейчас на диспансерном учете по мужскому и женскому бесплодию состоят 756 семейных пар. 600 из них в этом году смогут воспользоваться ЭКО в рамках ОМС.