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За торговлю справками об инвалидности тулячка заплатит в 10 раз больше своей «таксы»

За торговлю справками об инвалидности тулячка заплатит в 10 раз больше своей «таксы»

Кроме того, суд запретил ей пять лет заниматься проведением медико-социальных экспертиз.

Советский районный суд вынес приговор 65-летней тулячке – экс-руководителю Бюро медико-социальной экспертизы. Она признана виновной в получении взятки в значительном размере.

С 17 июля по 17 октября прошлого года женщина получила через посредников 85 тысяч рублей – за эти деньги она обещала оформить мужчине третью группу инвалидности. Уголовные дела в отношении ее «клиента» и посредников выделены в отдельное производство.

Суд назначил взяточнице штраф на сумму, в десять раз превышающую размер взятки, – 850 тысяч рублей. Кроме того, осужденная на пять лет лишена права заниматься деятельностью, связанной с проведением медико-социальных экспертиз.

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вчера, в 22:30 +3
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