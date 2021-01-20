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В Тульской области в 2020 году 61 тысяча семей получила финансовую поддержку

В Тульской области в 2020 году 61 тысяча семей получила финансовую поддержку

Прямые выплаты составили порядка 6 млрд рублей.

20 января заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова на пресс-конференции рассказала о мерах финансовой поддержки семей с детьми.


Ольга Гремякова:

– Финансовая поддержка семей с детьми – это приоритетный аспект нашей работы. Вопросы поддержки семей с детьми мы решаем в рамках нацпроекта «Демография» и во взаимосвязи с другим мероприятиями национальных проектов. Это финансовая поддержка, решение инфраструктурных вопросов, строительство учреждений образования, здравоохранения и т. д. 

В 2020 году в регионе на прямые финансовые выплаты было выделено порядка 6 млрд рублей. Мерами поддержки воспользовались более 61 тыс. семей, в которых воспитывается 115 тысяч детей. Дополнительно Пенсионный фонд России направил более 8 млрд рублей, включая выплаты на детей, установленные Президентом страны в условиях пандемии. Их получили все семьи с детьми в Тульской области.

Объем поддержки мы сохраняем, несмотря на непростые финансовые условия в связи с пандемией. Принято решение не только не сокращать количество и объем финансирования и мер поддержки, но и проиндексировать суммы выплат.

По поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина в 2020 году был введен региональный пакет демографических мер, в него вошли:

- ежемесячная выплата при рождении после 1 января 2020 года третьего и последующего ребенка на всех несовершеннолетних детей по достижении младшим ребенком возраста 3 лет. Сумма выплаты зависит от прожиточного минимума. В семье, в которой доход составляет меньше прожиточного минимума на каждого ребенка выплачивается по 11 000 рублей, при доходе меньше двух прожиточных минимумов – 3000 рублей, без учета доходов – 2036 рублей;

- единовременная денежная выплата взамен предоставления земельного участка (200 000 рублей);

- увеличение областного материнского капитала до 150 000 рублей.

Хорошим подспорьем для семей с детьми были федеральные меры поддержки.

Федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка составляет 466 617 рублей. Этой мерой поддержки воспользовались 3761 семья, они уже получили сертификаты, многие распорядились средствами. 

С появлением на свет второго ребенка в 2020 году капитал увеличивался на на 150 000 рублей. Если семья не получала выплату при рождении первого малыша, то ей сразу выдавали 616 617 рублей.

В 2021 году эти выплаты проиндексированы. Материнский капитал при рождении первого ребенка составит 483 881 рубль, при рождении второго ребенка – 155 500 рублей.

В соответствии с посланием президента также были предоставлены выплаты на детей от 3 до 7 лет – 5213 рублей на каждого ребенка. Это выплата в 2020 году впервые осуществлялась без предоставления документов. Их получали в рамках межведомственного взаимодействия. Выплату получили порядка 15 тысяч семей, в которых воспитываются 20 тысяч детей. Выплата будет проводиться и в 2021 году.

Также с прошлого года были увеличены выплаты в рамках проекта «Финансовая поддержка семей с детьми». Это выплаты на первого и второго ребенка. С 1 января 2020 года были изменены условия получения: продлен срок выплат до достижения ребенком трех лет и увеличен размер доходов до двух прожиточных минимумов. В 2020 году размер выплат составлял 10 427 рублей, в 2021 году сумма проиндексирована, теперь она составляет 11 032 рубля.

 

Сегодня в Тульской области действует 55 видов пособий, 43 из которых установлены региональным законодательством.

Один из актуальных вопросов для молодой семьи – улучшение жилищных условий. Правительство Тульской области помогает и в этом вопросе. Вот некоторые меры поддержки: 

– оформление ипотечного кредита с процентной ставкой 6% годовых на весь срок кредита при рождении второго или последующих детей. В 2020 году этой мерой воспользовались 2083 получателя;

господдержку в размере 450 тысяч руб. на погашение обязательств по ипотечному жилищному кредиту при рождении третьего или последующих детей. В 2020 году ее получили 788 многодетных семей;

–  реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей в Тульской области на 2014-2021 годы». Предоставляется социальная выплата в размере 30%, а в случае рождения ребенка – еще +5% от средней стоимости жилья. В 2020 году это позволило улучшить жилищные условия 326 молодым семьям;

– предоставление ипотечного кредита в региональном фонде развития жилищного строительства и ипотечного кредитования по программам «Доступное жилье», «Свой дом», «Новостройка», «Стандарт». В 2020 году ипотечные кредиты получили 76 семей.

Таким образом, семья может получить поддержку на улучшение жилищных условий на сумму более 1 300 000 рублей.

Помимо финансовых мер поддержки проводится большая работа по созданию благоприятной среды для проживания семей с детьми:

– увеличивается финансирование на процедуру ЭКО;

– в Тульском областном перинатальном центре строится новый корпус на 140 мест. Закуплено современное оборудование. Первых пациенток новый корпус примет осенью;

– создаются условия для трудоустройства женщин (гибкий график работы, дистанционная занятость, программы переобучения). Ежегодно порядка 370 женщин проходят обучение по востребованным на рынке труда профессиям. Для женщин с детьми организованы бесплатные курсы по предпринимательству;

– ликвидируется очередность в дошкольных учреждениях. Вводятся в эксплуатацию новые детские сады;

– область становится более привлекательной для специалистов, имеющих детей, из других регионов. Этому способствуют реализация инвестиционных проектов, создание новых рабочих мест, совершенствование социальной инфраструктуры. В 2020 году по программе переселения соотечественников регион принял 6 315 человек.

Подробно о мерах социальной поддержки можно узнать в отделениях МФЦ, отделах социальной защиты, на портале «Госуслуги71», а также по телефону единой справочно-консультативной службы: 8-800-700-47-04.

Кроме того, разработан «социальный калькулятор», с помощью которого граждане могут рассчитать все выплаты, положенные в их ситуации.

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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 20:00 −1
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