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Туляки перебираются за город: за год спрос на частные дома вырос на 46%

Туляки перебираются за город: за год спрос на частные дома вырос на 46%

К такому выводу пришли специалисты «Авито. Недвижимость», проанализировав данные одной из крупнейших торговых онлайн-площадок.

По итогам прошлого года в Тульской области спрос на покупку загородной недвижимости оказался выше прошлогодних отметок на 49%. Средняя стоимость аренды частного дома в регионе выросла на 33% и составляла 20 тысяч рублей, а стоимость покупки – наоборот, снизилась на 1%, до 1,2 млн рублей.

При этом предложений на рынке загородной недвижимости больше не стало: количество объявлений о продаже осталось на уровне 2019 года, а число сообщений от арендодателей и вовсе сократилось на 20%.

В прошлом году самым дорогим загородным объектом в Тульской области стал дом площадью 600 квадратных метров – за него просили 47 млн рублей. Однако теперь «рекордсмену» явно придётся потесниться – за дом с плавающей баней, шестью спальнями и отдельной кухней для завтрака, расположенный в Суворовском районе, продавец хочет 65 млн рублей.

Впрочем, по данным «Авито. Недвижимость», позволить себе скромное жильё за городом могут и туляки с менее впечатляющими доходами – например, за 110 тысяч рублей можно купить домик на природе площадью 20 кв. м.

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