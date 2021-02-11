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Расчищать улицы Тулы от снега будут 130 единиц техники
Фото из архива MySlo

Расчищать улицы Тулы от снега будут 130 единиц техники

Городские коммунальщики готовятся к обильному снегопаду.

Тульские коммунальные службы по распоряжению главы администрации города Дмитрия Миляева переведены на усиленный режим работы. Это связано с ухудшением погодных условий – по прогнозам синоптиков, сегодня и в ближайшие дни ожидается обильный снегопад.

На улицы города выйдет дополнительная спецтехника. Вечером и ночью рабочие будут чистить и обрабатывать антигололедными реагентами дороги, пешеходные переходы и остановки общественного транспорта. Будет задействовано более 130 единиц техники и 282 рабочих.

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