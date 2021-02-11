новости
новости
Регистрация
Тульские сироты получают жильё в 10 раз быстрее калужских

Тульские сироты получают жильё в 10 раз быстрее калужских

К таким выводам пришли журналисты портала «Важные истории», изучив статистику регионов ЦФО.

В России в очереди на жилье, по данным на 2019 год, стоит 193 тысячи сирот. Такие данные приводят корреспонденты портала «Важные истории», опираясь на цифры Минпросвещения РФ. Ускорить процесс получения отдельного жилья воспитанник детдома может через суд, но многие предпочитают не поднимать шум и ждать своего часа.

В среднем в России каждый год жилье получают только 15% сирот, стоящих в очереди. Журналисты посчитали, сколько времени потребуется ждать совершеннолетнему сироте, чтобы получить квартиру от государства.

В лидерах антирейтинга регионов ЦФО – Калужская область. Там самые медленные темпы предоставления жилья – при их сохранении сиротам придётся ждать заветные ключи 22 года. Дольше 10 лет придётся ютиться по съёмным углам сиротам из Ивановской, Брянской и Волгоградской областей.

В Белгородской, Рязанской и Тульской областях срок ожидания составит два года, а быстрее всех обеспечивают жильём сирот в Подмосковье и Москве – там ждать придётся полгода и меньше.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:45 +2
Другие статьи по темам
Событие
жильё для детей-сиротсиротысоциальное жильетемпы предоставления жилья
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Расчищать улицы Тулы от снега будут 130 единиц техники
Расчищать улицы Тулы от снега будут 130 единиц техники
Какую господдержку могут получить наукоемкие проекты малого и среднего бизнеса в Тульской области
Какую господдержку могут получить наукоемкие проекты малого и среднего бизнеса в Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.