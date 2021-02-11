Тульские сироты получают жильё в 10 раз быстрее калужских

В России в очереди на жилье, по данным на 2019 год, стоит 193 тысячи сирот. Такие данные приводят корреспонденты портала «Важные истории», опираясь на цифры Минпросвещения РФ. Ускорить процесс получения отдельного жилья воспитанник детдома может через суд, но многие предпочитают не поднимать шум и ждать своего часа.

В среднем в России каждый год жилье получают только 15% сирот, стоящих в очереди. Журналисты посчитали, сколько времени потребуется ждать совершеннолетнему сироте, чтобы получить квартиру от государства.

В лидерах антирейтинга регионов ЦФО – Калужская область. Там самые медленные темпы предоставления жилья – при их сохранении сиротам придётся ждать заветные ключи 22 года. Дольше 10 лет придётся ютиться по съёмным углам сиротам из Ивановской, Брянской и Волгоградской областей.

В Белгородской, Рязанской и Тульской областях срок ожидания составит два года, а быстрее всех обеспечивают жильём сирот в Подмосковье и Москве – там ждать придётся полгода и меньше.