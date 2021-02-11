Какую господдержку могут получить наукоемкие проекты малого и среднего бизнеса в Тульской области

11 февраля 2021 года в центре «Мой бизнес» состоялся круглый стол «Инструменты государственной поддержки при реализации научно-технических проектов малого и среднего бизнеса Тульской области».

Мероприятие было приурочено к официальному старту Года науки и технологий и Дню российской науки, который отмечался 8 февраля. Круглый стол прошел в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Елена Бушманова, заместитель председателя комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку, отметила, что развитие производственной деятельности в регионе – один из приоритетов работы правительства:

– В Тульской области созданы различные организации инфраструктуры, нацеленные на поддержку отрасли. Работают Фонд развития промышленности, региональный инжиниринговый центр. Создан научно-образовательный центр мирового уровня «ТулаТЕХ». В центре «Мой бизнес» предприниматели могут получить необходимую поддержку для того, чтобы в дальнейшем успешно развиваться.

Антон Панкратов, руководитель центра инжиниринга регионального фонда «Центр поддержки предпринимательства», рассказал о запланированных на 2021 год комплексных мерах поддержки научно-технических проектов малого и среднего бизнеса в Тульской области:

– Одно из направлений центра инжиниринга – подбор компетентных исполнителей и оплата определенной части стоимости разработки технических документов. Мы оказываем поддержку предприятиям для участия в выставках, в разработке уникального технологического оборудования и оснастки. Это гибкие формы поддержки, которые настраиваются под любое предприятие различных сфер экономики.

По словам Антона Панкратова, приоритет 2021 года – комплексная поддержка наукоемких проектов. В стадии разработки находятся три направления – прототипирование (быстрая «черновая» реализация базовой функциональности будущего продукта/изделия. – Прим. авт.), патентование и сертификация. На 2021 год запланированы традиционный промышленный форум и международный молодежный промышленный форум.

О реальных кейсах господдержки наукоемких проектов малых и средних предприятий рассказали руководители тульских предприятий.

Сергей Мурат, директор по исследованиям и развития НПП «Вулкан-ТМ», почетный металлург РФ:

– Нашему предприятию более 20 лет. Специализируемся на проектировании, производстве и комплектной поставке современного оборудования для выплавки, внепечной обработки и разливки стали и сплавов для металлургических, литейных и машиностроительных производств. Мы сотрудничаем с центром инжиниринга с первых дней его работы. Отмечу сразу – минимум бюрократии и максимум результата. С помощью специалистов центра оценили потенциал нашей продукции. Это исследование помогло нам устойчиво чувствовать себя на рынке и удержать свои позиции даже в пандемию.

Получил «Вулкан-ТМ» поддержку от центра инжиниринга и на разработку и внедрение особого огнеупорного кирпича и технологии кладки из него купола для литейного производства. А участие в различных выставках при поддержке центра «Мой бизнес» принесло предприятию несколько крупных контрактов, в том числе с зарубежными компаниями.

– В центре «Мой бизнес» нашему предприятию помогли сделать перевод сайта на иностранные языки, что также принесло нам новые контакты и контракты, – добавил Сергей Мурат. – А еще нам предложили в центре попробовать торговать своей продукцией на площадке Alibaba – с полными финансированием за счет центра «Мой бизнес». Мы попробовали, и уже есть первые продажи!

Евгений Евсеев, директор по развитию компании «Аурика»:

– Я представляю предприятие «Аурика». С 2003 года мы производим для слабослышащих людей слуховые аппараты и являемся сейчас одним из лидеров на этом рынке. Мы работаем с Фондом развития инноваций и центром «Мой бизнес». Для обеспечения предприятия оборудованием и комплектующими для производства слуховых инновационных аппаратов вошли в программу по коммерциализации. В прошлом году с центром «Мой бизнес» мы отрабатывали вопрос цифровизации производственных процессов. В 2021 году мы планируем начать совместную работу с центром по сертификации продукции и подбору иностранных покупателей нашей продукции.

Виктор Антипов, генеральный директор Скуратовского опытно-экспериментального завода:

– Наш завод известен еще с советских времен, мы занимались и продолжаем заниматься производством материалов для различных выработок типа метро, шахт, тоннелей. Еще одно направление – нестандартное оборудование для вертикальной механизированной проходки горных стволов. Мы сотрудничаем с центром поддержки «Мой бизнес» в части сертификации нашей продукции, патентования, в том числе зарубежного, и цифровизации производственных процессов.

Юрий Рыжов, представитель научно-образовательного центра «ТулаТЕХ»:

– Наш НОЦ создан для поддержки и развития инновационных прорывных проектов, чтобы увеличить темпы экономического развития области и повысить долю высокотехнологичной продукции.

Напомним, что НОЦ «ТулаТех» создан в Туле в ноябре 2020 года по нацпроекту «Наука». Он специализируется по четырем направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 12 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2024 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать более 3 тыс. рабочих мест, зарегистрировать более 1,2 тыс. патентов.

Алексей Ковалев, представитель Фонда развития промышленности для технологического развития малых и средних предприятий Тульской области:

– Наш фонд предоставляет льготные займы промышленным предприятиям Тульской области на реализацию проектов, направленных на разработку и внедрение перспективных технологий, производство новой конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом. В начале года по региональным и совместным с федеральным Фондом развития промышленности программам финансирования снижена ставка по займам. Теперь максимальная процентная ставка по займам составляет 3% годовых. В то же время по многим программам доступна льготная ставка в 1% годовых. Фонд в настоящее время предоставляет займы от 5 млн до 100 млн рублей (по федеральным программам – до 500 млн рублей) на срок до пяти лет. Кроме того, в регионе приняты льготные условия для поддержки проектов предприятий легкой промышленности (ставка 1% годовых, уровень финансирования проекта – до 80%). В наступившем году продлена также специальная программа «Оборотный капитал» для поддержки предприятий, оборот которых в прошлом году снизился более чем на 15% по сравнению с 2019 годом.

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