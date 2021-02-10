Фото из архива Myslo.
Метеопредупреждение: на Тулу обрушится снегопад
По прогнозам синоптиков, непогода продлится несколько дней.
По данным Гидрометцентра, с 12 по 14 февраля в Тульской области ожидаются продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы. Ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах возможна гололедица.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112, 101.
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