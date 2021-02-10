Метеопредупреждение: на Тулу обрушится снегопад

Фото из архива Myslo.

По данным Гидрометцентра, с 12 по 14 февраля в Тульской области ожидаются продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы. Ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112, 101.