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Метеопредупреждение: на Тулу обрушится снегопад
Фото из архива Myslo.

Метеопредупреждение: на Тулу обрушится снегопад

По прогнозам синоптиков, непогода продлится несколько дней.

По данным Гидрометцентра, с 12 по 14 февраля в Тульской области ожидаются продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы. Ветер усилится до 15-20 м/с. На дорогах возможна гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

При порывистом ветре:

  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).

Будьте осторожны и внимательны в связи со сложными погодными условиями. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий сообщайте в Единую службу спасения по телефону 01 или с мобильного — 112, 101.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:05 +3
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