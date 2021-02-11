Не удержал на повороте: под Тулой перевернулся Volkswagen
Авария случилась неподалеку от Болохово.
Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 11 февраля неподалеку от Болохово у поворота на деревню Марьино Киреевского района произошло ДТП.
По предварительным данным, водитель Volkswagen, двигаясь в сторону трассы М4, не справился с управлением в повороте. Автомобиль опрокинулся на крышу.
К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место