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Не удержал на повороте: под Тулой перевернулся Volkswagen

Не удержал на повороте: под Тулой перевернулся Volkswagen

Авария случилась неподалеку от Болохово.

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 11 февраля неподалеку от Болохово у поворота на деревню Марьино Киреевского района произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, двигаясь в сторону трассы М4, не справился с управлением в повороте. Автомобиль опрокинулся на крышу.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД.

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Не удержал на повороте: Под Тулой перевернулся Volkswagen, Фото: 1
Не удержал на повороте: Под Тулой перевернулся Volkswagen, Фото: 2
Не удержал на повороте: Под Тулой перевернулся Volkswagen, Фото: 3
Не удержал на повороте: Под Тулой перевернулся Volkswagen, Фото: 4
Не удержал на повороте: Под Тулой перевернулся Volkswagen, Фото: 5
Не удержал на повороте: Под Тулой перевернулся Volkswagen, Фото: 6
Не удержал на повороте: Под Тулой перевернулся Volkswagen, Фото: 7
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Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:53 +1
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