Не удержал на повороте: под Тулой перевернулся Volkswagen

Как сообщает корреспондент Myslo с места событий, утром 11 февраля неподалеку от Болохово у поворота на деревню Марьино Киреевского района произошло ДТП.

По предварительным данным, водитель Volkswagen, двигаясь в сторону трассы М4, не справился с управлением в повороте. Автомобиль опрокинулся на крышу.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. На момент публикации новости на месте работают сотрудники ГИБДД.