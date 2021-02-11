Из-за морозов в Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева для водителей: карта
С 12 по 14 февраля 2021 года организована работа 6 подвижных пунктов обогрева общей вместимостью 120 человек.
Пункты обогрева оборудованы на шести опасных участках трасс федерального значения М-2 и М-4. Мобильные пункты обогрева функционируют круглосуточно.
На федеральной трассе М-2 «Крым» развернуты четыре пункта обогрева.
- 136 км (Заокский район);
- 164 км (ГО Тула);
- 209 км (Щекинский район);
- 254 км (Плавский район);
и два пункта на федеральной трассе М-4 «Дон»:
- 175 км (Веневский район);
- 297 км (Ефремовский район).
С целью оповещения о дорожной обстановке в пожарно-спасательных гарнизонах задействованы радиостанции коротковолнового диапазона, работающие на частоте водителей-дальнобойщиков.
В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.
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