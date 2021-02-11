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Из-за морозов в Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева для водителей: карта

Из-за морозов в Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева для водителей: карта

С 12 по 14 февраля 2021 года организована работа 6 подвижных пунктов обогрева общей вместимостью 120 человек.

Пункты обогрева оборудованы на шести опасных участках трасс федерального значения М-2 и М-4. Мобильные пункты обогрева функционируют круглосуточно.

На федеральной трассе М-2 «Крым» развернуты четыре пункта обогрева.
  • 136 км (Заокский район);
  • 164 км (ГО Тула);
  • 209 км (Щекинский район);
  • 254 км (Плавский район);

и два пункта на федеральной трассе М-4 «Дон»:

  • 175 км (Веневский район);
  • 297 км (Ефремовский район).

 

С целью оповещения о дорожной обстановке в пожарно-спасательных гарнизонах задействованы радиостанции коротковолнового диапазона, работающие на частоте водителей-дальнобойщиков.

В случае любой беды вы всегда можете обратиться в Единую службу спасения по городскому телефону 01 или с мобильного 112 и 101.

 

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Из-за морозов в Тульской области развернуты мобильные пункты обогрева, Фото: 5
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Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 13:05 +4
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