Прямая линия: задай вопрос кардиологу

В четверг, 11 февраля, с 17.00 до 18.00 в редакции пройдет прямая линия с кардиологом Татьяной Мельниковой.

Как сохранить сердце здоровым? К чему приводят болезни сердца и сосудов? Можно ли принимать лекарства по рекомендации друзей или родственников?

На эти и другие вопросы читателей «Слободы» и Myslo ответит Татьяна Васильевна Мельникова, кардиолог городской больницы №13 Тулы. Звоните в четверг, 11 февраля, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.