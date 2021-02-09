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Прямая линия: задай вопрос кардиологу

Прямая линия: задай вопрос кардиологу

В четверг, 11 февраля, с 17.00 до 18.00 в редакции пройдет прямая линия с кардиологом Татьяной Мельниковой.

Как сохранить сердце здоровым? К чему приводят болезни сердца и сосудов? Можно ли принимать лекарства по рекомендации друзей или родственников?
 
На эти и другие вопросы читателей «Слободы» и Myslo ответит Татьяна Васильевна Мельникова, кардиолог городской больницы №13 Тулы. Звоните в четверг, 11 февраля, с 17.00 до 18.00 по тел. 71-71-90.
 
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