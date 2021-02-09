Как тулякам узнать о своих долгах и безопасно рассчитаться с ними

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В рамках Всемирного дня безопасного Интернета, УФССП России по Тульской области принимает участие в акции «Узнай о своих долгах».

Заместитель руководителя регионального управления ведомства Екатерина Неменущая напоминает тулякам, как с помощью онлайн-сервисов ФССП России узнать о наличии задолженности и безопасно погасить ее.

«Интернет-сервисы ФССП России позволяют получить информацию о задолженностях из любой точки мира, оплатить задолженность онлайн, своевременно уведомить судебного пристава об оплате долга и получить необходимые документы.

Сведения об исполнительных производствах можно получить в «Банке данных исполнительных производств». Там же размещена информация о том, как можно оплатить имеющуюся задолженность. Переводить деньги в режиме онлайн можно только способами и методами, указанными на официальном сайте ведомства – например, через портал Госуслуг.

При использовании банковских приложений выбирайте сложные пароли и используйте многофакторную аутентификацию (коды из sms, e-mail, биометрические данные).

Также можно скачать на смартфон приложение «ФССП» и в режиме онлайн отслеживать всю информацию об имеющихся задолженностях, а авторизованные пользователи могут воспользоваться сервисом через «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Для безопасной работы с соцсетями, электронной почтой и мессенджерами используйте антивирусы, не передавайте свои данные третьим лицам, не переходите по подозрительным ссылкам и не принимайте файлы от незнакомых пользователей.

Для получения более подробной информации по исполнительному производству на портале Госуслуг запущен сервис, позволяющий должникам и взыскателям направлять приставам заявления, ходатайства, объяснения, отводы и жалобы по исполнительному производству в электронной форме. Чтобы сделать это, нужно авторизоваться на портале, перейти во вкладку «Услуги», затем выбрать «Ведомства» – «ФССП России».