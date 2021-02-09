новости
новости
Регистрация
Депутаты Тульской облдумы о прививках от COVID-19: «Надо делать!»
На фото - Александр Ковалев

Депутаты Тульской облдумы о прививках от COVID-19: «Надо делать!»

По их мнению, это гражданский долг и просто здравый смысл.

9 февраля на прививочный пункт в стационар больницы им. Лазарева на ул. Комсомольской в Туле пришли за второй компонентой вакцины депутаты и сотрудники аппарата облдумы Тульской области.

– Через 21 день я буду полностью защищен от этой инфекции. Самочувствие после первого укола было нормальное, правда,  температура все-таки поднялась. Я четко следовал инструкции, которую мне дали врачи на прививочном пункте. Два дня было 37,5, но потом все прошло без следа. Я всем рекомендую сделать прививку, – говорит Александр Ковалев. – Во-первых, это забота о собственном здоровье и здоровье окружающих людей, так как я руководитель большого предприятия («Полипласт», Новомосковск), у меня большой круг общения. Во-вторых, выбыть из рабочего графика в случае болезни на две недели я не могу. Поэтому я сделал осознанный шаг – сделал прививку. И всем говорю – надо делать!

Коллега Александра Ковалева Алексей Альховик тоже делал вторую компоненту.

– Первую прививку я не почувствовал – никаких симптомов не было. Самочувствие хорошее. Надеюсь, что и после второй ничего не почувствую. Я считаю, прививки надо обязательно сделать, особенно тем, кто работает с людьми. И чем быстрее мы все сделаем прививки, тем лучше. Каждый привитый человек уменьшает опасность распространения вируса, - заявил Алексей Альховик.

Марина Белькова сама медик и считает, что прививки – одно из гениальных открытий, которые реально спасли мир и человечество.

– Конечно, открытий в области медицины и спасения жизни много, но есть три основополагающих. Это наркоз, антибиотики и вакцины. Когда люди говорят о своем хорошем иммунитете, я всегда уточняю, что он зависит не только от здорового образа жизни, но и от сделанных в детстве прививок. Например, прививка от оспы реально спасла человечество, и этой болезни нет уже несколько десятилетий. Думаю, ответ на вопрос – делать или нет прививку от COVID-19 – однозначный. Конечно, делать!

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 18:15 −9
Другие статьи по темам
Событие
вакцинация от коронавирусавакцинация от COVID-19прививка от коронавирусадепутаты Тульской областной Думы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как тулякам узнать о своих долгах и безопасно рассчитаться с ними
Как тулякам узнать о своих долгах и безопасно рассчитаться с ними
Два ФОКа в Туле построят к концу сентября
Два ФОКа в Туле построят к концу сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.