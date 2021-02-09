Депутаты Тульской облдумы о прививках от COVID-19: «Надо делать!»

На фото - Александр Ковалев

9 февраля на прививочный пункт в стационар больницы им. Лазарева на ул. Комсомольской в Туле пришли за второй компонентой вакцины депутаты и сотрудники аппарата облдумы Тульской области.

– Через 21 день я буду полностью защищен от этой инфекции. Самочувствие после первого укола было нормальное, правда, температура все-таки поднялась. Я четко следовал инструкции, которую мне дали врачи на прививочном пункте. Два дня было 37,5, но потом все прошло без следа. Я всем рекомендую сделать прививку, – говорит Александр Ковалев. – Во-первых, это забота о собственном здоровье и здоровье окружающих людей, так как я руководитель большого предприятия («Полипласт», Новомосковск), у меня большой круг общения. Во-вторых, выбыть из рабочего графика в случае болезни на две недели я не могу. Поэтому я сделал осознанный шаг – сделал прививку. И всем говорю – надо делать!

Коллега Александра Ковалева Алексей Альховик тоже делал вторую компоненту.

– Первую прививку я не почувствовал – никаких симптомов не было. Самочувствие хорошее. Надеюсь, что и после второй ничего не почувствую. Я считаю, прививки надо обязательно сделать, особенно тем, кто работает с людьми. И чем быстрее мы все сделаем прививки, тем лучше. Каждый привитый человек уменьшает опасность распространения вируса, - заявил Алексей Альховик.

Марина Белькова сама медик и считает, что прививки – одно из гениальных открытий, которые реально спасли мир и человечество.

– Конечно, открытий в области медицины и спасения жизни много, но есть три основополагающих. Это наркоз, антибиотики и вакцины. Когда люди говорят о своем хорошем иммунитете, я всегда уточняю, что он зависит не только от здорового образа жизни, но и от сделанных в детстве прививок. Например, прививка от оспы реально спасла человечество, и этой болезни нет уже несколько десятилетий. Думаю, ответ на вопрос – делать или нет прививку от COVID-19 – однозначный. Конечно, делать!