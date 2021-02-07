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Реконструкция площади Ленина, путепровод в Криволучье, запрет шлагбаумов: что говорят туляки?

Реконструкция площади Ленина, путепровод в Криволучье, запрет шлагбаумов: что говорят туляки?

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Одной из самых обсуждаемых стала публикация о том, что Тульские архитекторы предложили провести реновацию площади Ленина
 
Новость набрала более 400 комментариев. Самые популярные из них: 
 

Gans«Забейте на площадь, сделайте мосты и дороги, замените водоводы. Проведите газ и канализацию многодетным. А площадь перед "белым домом" единственное место которое вмешает всех туляков на салютах и парадах, не трогайте её. Кстати я слышал что под площадью постройки типа бомбоубежища».

Den: «В непогоду площадь Ленина особенно неуютная» - господин архитектор, посмотрите внимательно - в непогоду вся Тула нахрен неуютная, не только эта площадь».

Жительница: «Сначала себе памятник заслужите, а потом чужие убирайте. Не вами поставлено, и не вам».

Kirill-Chek: «Почему нельзя хотя бы попытаться сделать что-то для людей, для народа? На мост - денег нет! На реновацию пл. Ленина - хватает! Я к тому. что получается, будто делается красивая оберточка, блестящая такая... А внутри, вместо конфетки - говняшка...»
 

Людмила Н.: «Денег ни на что нет, типа мостов, дорог, морга, а они площадью озаботились, блин... Египетская сила, озеленять будут... На фига? Фикусов насажать что ли хотите? Предлагаю через площадь движение транспорта организовать! И от Ленина руки прочь!»

Также не оставила равнодушными туляков новость о том, что администрация Тулы отказалась от идеи строительства нового путепровода в Криволучье. Виадук от стадиона «Металлург» до «Тулачермета» с учетом бесплатного проезда по нему жителей оказался нерентабельным.

Читатели Myslo активно высказывались по этому поводу:

Gans: «Судя по всему мост через Упу в Заречье с Фрунзе - тоже нерентабельно. И Баташовский мост тоже. И мост в Заречье в центре разваливается. Да и вообще поддерживать население города нерентабельно. То-ли дело свой дворец».

 xxx71: «То есть сделать платным мост рентабельно? А люди едующие по нему на работу должны платить деньги, это картина маслом: что бы попасть на работу плати деньги( шутки про платный вход на работу становятся не такими уж и шутками)».

 Million: «Рентабельно только то, что за деньги... Рыночная экономика!ПС. Удивляюсь, как в СССР все строили не за деньги? И дороги, и заводы, и детсады со школами, и больницы, и спортзалы. Вообще все!»
 

 Richard Nixon's head: «А остальные дороги у нас рентабельные?! А проспект Ленина рентабелен? Или рентабелен только восточный обвод, т.к. ведёт к патриоту и суворовскому?....».

Статья о новых правилах установки шлагбаумов и полусфер во дворах вызвала бурные обсуждения. Дело в том, что привычные традиционные шлагбаумы теперь под запретом. Новый закон обязует жителей открыть все проезды, а инспекторы МЧС уже выходят с проверками.

 san: «Наконец-то!!! Автобыдло в край уже охренело в попытках перегородить все и вся. Цепочки себе вешают, заборы ставят, шлагбаумы. Хватит! Двор должен быть свободный для всех. В том числе пешеходов».

Лёля Лори: «От нло, от годзилы или натовских котиков - от чего или кого, простите, шлагбаум защищает двор? Какая разница, кто заставляет его машинами до упора: свои или приезжие, когда в любом случае спец транспорту не пробиться к подъезду, выходы которого заблокированы и нет возможности беспрепятственно проводить спасательные работы.

Вот как, например, быстро вывести из подъезда жителей при пожаре или забрать неходячего болезного в скорую?»

Schurenberg: «Пусть из дворов убирают эти самовольные перекрытия, по всему городу-дворы стали не пройти не проехать».

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 22:13 −1
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