На пожаре в Ясногорске погиб мужчина

7 февраля в 14.52 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Комсомольской в Ясногорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 14.55, пожарные ликвидировали открытое горение за семь минут.

В результате пожара погиб мужчина, его личность устанавливается.





