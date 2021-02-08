На пожаре в Ясногорске погиб мужчина
ЧП произошло вчера. Причина пожара и личность погибшего сейчас устанавливаются.
7 февраля в 14.52 стало известно о пожаре в квартире одного из домов по улице Комсомольской в Ясногорске, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На место происшествия выезжали два пожарных расчета. Прибыв на указанный адрес в 14.55, пожарные ликвидировали открытое горение за семь минут.
В результате пожара погиб мужчина, его личность устанавливается.
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