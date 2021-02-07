Воспитанники школы «Спортивная гимнастика Тулы» завоевали на соревнованиях 9 медалей
В этом году турнир, который проводится в одиннадцатый раз, собрал команды гимнасток пяти городов Центрального федерального округа.
С 7 по 10 февраля в городе Новомосковск проходили межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные памяти Г.И. Паншина – Почетного гражданина Новомосковска, основоположника спортивной гимнастики в городе, инициатора строительства и первого директора детско-юношеской спортшколы и спортивного техникума, писателя и общественного деятеля.
В этом году турнир, который проводится в одиннадцатый раз, собрал команды гимнасток пяти городов Центрального федерального округа: Скопина, Рязани, Электростали, Тулы и Новомосковска. Тулу представляли воспитанницы МБУ СШОР Спортивная гимнастика.
В этом году турнир, который проводится в одиннадцатый раз, собрал команды гимнасток пяти городов Центрального федерального округа: Скопина, Рязани, Электростали, Тулы и Новомосковска. Тулу представляли воспитанницы МБУ СШОР Спортивная гимнастика.
На турнире показали гимнасты тульской школы следующие результаты:
- по программе мастеров спорта: Туреева Анна - 3 место;
- по программе кандидатов в мастера спорта: Корж Ульяна - 2 место, Корсукова Ксения - 3 место;
- по программе 1 спортивного разряда: Тишкова Евгения - 1 место, Задонская София - 2 место, Алифанова Виктория , Гореничая Ева - 3 место;
- по программе 3 спортивного разряда: Зейналова Маргарита - 3 место;
- по программе 1 юношеского разряда: Павлова Диана - 2 место.
Тренер спортсменок Зинаида Роля рассказала Myslo, что эти соревнования являлись отборочными для первого взрослого и для КМС для участия Первенстве ЦФО, которое пройдёт в Туле с 22-по 27 февраля! Девочки будут представлять Тулу на Первенстве. Это один из самых серьезных стартов в этом году.
В Новомосковске девочки показали достойную программу, хорошо выполнили свои комбинации.
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