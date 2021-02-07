Воспитанники школы «Спортивная гимнастика Тулы» завоевали на соревнованиях 9 медалей

С 7 по 10 февраля в городе Новомосковск проходили межрегиональные соревнования по спортивной гимнастике, посвященные памяти Г.И. Паншина – Почетного гражданина Новомосковска, основоположника спортивной гимнастики в городе, инициатора строительства и первого директора детско-юношеской спортшколы и спортивного техникума, писателя и общественного деятеля.



В этом году турнир, который проводится в одиннадцатый раз, собрал команды гимнасток пяти городов Центрального федерального округа: Скопина, Рязани, Электростали, Тулы и Новомосковска. Тулу представляли воспитанницы МБУ СШОР Спортивная гимнастика.

На турнире показали гимнасты тульской школы следующие результаты:

Тренер спортсменок Зинаида Роля рассказала Myslo, что эти соревнования являлись отборочными для первого взрослого и для КМС для участия Первенстве ЦФО, которое пройдёт в Туле с 22-по 27 февраля! Девочки будут представлять Тулу на Первенстве. Это один из самых серьезных стартов в этом году.

В Новомосковске девочки показали достойную программу, хорошо выполнили свои комбинации.