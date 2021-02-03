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Новые правила: уберут ли шлагбаумы и полусферы во дворах?
Рейды по «закрытым» шлагбаумам уже проходят в Тульской области. Через 70 дней нарушители могут получить штрафы до 200 000 рублей.

Новые правила: уберут ли шлагбаумы и полусферы во дворах?

Привычные традиционные шлагбаумы теперь под запретом. Новый закон обязует жителей открыть все проезды, а инспекторы МЧС уже выходят с проверками.

Что ждать жителям? И можно ли будет обезопасить двор от нежеланных гостей после введения новых правил? Разбираемся вместе со специалистами.

Принцип работы большинства шлагбаумов во дворах прост: открыть преграду можно только с пульта или по звонку с номера телефона, занесенного в специальный список. В момент ЧП такая система может сыграть злую шутку: сотрудники МЧС теряют драгоценные минуты на открытие шлагбаума.

Больше такой проблемы не будет. С 1 января в силу вступило постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 31.12.2020) «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». Если дословно, в нем запретили: «перекрывать проезды для пожарной техники изделиями и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими и ограничивающими проезд пожарной техники».

Что по закону?

Что это значит и чем грозит жителям? Разбираемся вместе с заместителем начальника Главного управления – начальником управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Тульской области Владимиром Лаврущевым.


– Что теперь под запретом?

– Любой предмет, мешающий проезду: шлагбаум, бетонный блок, высаженное дерево, полусфера, бетонная плита. Всё, что мешает пожарной технике для выполнения МЧС своей боевой задачи. По правилам, открыты должны быть все въезды. На возгорание в многоквартирном доме выезжают несколько пожарных расчетов, с какой стороны подъедет каждый из них, никто не знает. Искать пути объезда во время пожара некогда.

– В каких случаях шлагбаум можно оставить?

– Решено, что оставить шлагбаум можно, если соблюден хотя бы один из пунктов:

  1. Сопряжение систем противопожарных объектов со шлагбаумом. Это возможно в домах, в которых установлена противопожарная сигнализация. Если в случае сработки шлагбаум автоматически поднимается и фиксируется в открытом положении, оставить его можно.
  2. Круглосуточное дежурство персонала в месте установки шлагбаума. В этом случае незамедлительно открыть шлагбаум сможет охранник или консьерж.
  3. Диспетчеризация. Это подразумевает установку специального устройства аудио- и видеосвязи, которое связано с диспетчерским пунктом. При подъезде пожарного подразделения к шлагбауму сотрудники МЧС нажимают кнопку, и диспетчер дистанционно незамедлительно открывает шлагбаум.

Сделаем оговорку: первый пункт разрешен законом, но не полезен для жителей. Возгорание может произойти во дворе – на электроподстанции или на парковке. Тогда противопожарная система не сработает, и шлагбаум не откроется.

Все эти правила работают и с автоматическими заборами.

– Пожарная машина разве не может сломать шлагбаум? 

– Может. Если шлагбаум пластиковый, машина, конечно, с ним справится. Но что делать, если он железный? Или проезд перегорожен полусферами? Сразу же возникают сложности. К тому же, на то, чтобы сломать шлагбаум, уходит время. Эти минуты могут стоить кому-то жизни.

– Кто будет проверять?

– Профилактические рейды проводят инспекторы МЧС. Если шлагбаум закрыт и установлен не по правилам, его владельцу выносится предостережение. Нарушителям дается 70 дней на устранение недочетов.

С 25 января в Тульской области уже вынесено 32 предостережения.

– А если предостережение проигнорируют?

– Тогда встанет вопрос об административном наказании. Штрафы за нарушение для юридических лиц – до 200 000 рублей, для физических  – до 2000 рублей.

Владельцев будут определять по правоустанавливающим документам.
Если не поможет и штраф, шлагбаум могут снести принудительно по решению суда.

– Как быть с полусферами?

– Их оставить не получится. Причем не только на въезде, но и между дворами, а также на тротуарах, если это мешает подъезду пожарной техники к зданию.

Реально ли соблюдать новые правила?

Неужели все шлагбаумы во дворах придется снести? На этот вопрос ответил директор по развитию компании «Двор на замок» Юрий Тюрин:

Юрий Тюрин

– Ничего сносить не нужно. Управляющие компании, поднимающие шлагбаумы, опасаясь штрафов, просто лишают жителей возможности защитить свой двор. Традиционные шлагбаумы нужно дооборудовать. 99% шлагбаумов в Туле можно переоборудовать только одним способом: добавить аудио- и видеосвязь к месту установки до диспетчерского центра. Такая возможность есть, мы воплотили эту идею в жизнь, и МЧС одобрило систему.

Устройство – это не просто видеокамера, а сложное оборудование. В случае приезда пожарной машины сотрудник МЧС нажимает кнопку и связывается с диспетчерским центром. Диспетчер видит, что это пожарная машина, и незамедлительно открывает шлагбаум.

Это затратно. Нужно оборудование, интернет, затраты на работу диспетчеров. Жителям придется доплачивать. Подобная услуга стоит примерно около 3500 рублей в месяц с дома.

Сейчас собственники многоквартирных домов уже активно устанавливают новое оборудование. Получается, что дворы защитить пока еще можно, вот только платить за это придется в полтора раза больше. Для сравнения: обслуживание и аренда шлагбаума стоит порядка 7000 рублей. Вместе с новым оборудованием стоимость в месяц станет уже больше 10 000 рублей. Хорошие новости все-таки есть: по договоренности плату иногда берет на себя управляющая компания.

Дорогие читатели! Как вы относитесь к новым правилам? Есть ли у вас шлагбаумы во дворах? Будете ли вы оставлять их? Делитесь в комментариях!

Оксана Грудинина
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Автор: Оксана Грудинина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:30 +3
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