Банковские вклады тульских предпринимателей выросли почти на треть

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Жители Тульской области по итогам 2020 года накопили на счетах в банках 223,9 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем годом ранее. При этом туляки предпочитают хранить деньги в отечественной валюте – доля рублевых депозитов составляет 91%.

Средства, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, выросли на 30,3% – до 6,8 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области снизился до 38,6 млрд рублей.

Банковские депозиты пользуются большим доверием, потому что деньги застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей. С 1 октября прошлого года система страхования вкладов на ту же сумму стала распространяться на ряд потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, благотворительные фонды и НКО.

– В ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличилась до 10 млн рублей, – говорит заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин. – Например, при продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию. Это же правило распространяется на деньги, полученные в наследство или по решению суда, а также на социальные выплаты и пособия. Повышенный лимит действует только три месяца со дня зачисления на счет.