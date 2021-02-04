Банковские вклады тульских предпринимателей выросли почти на треть
Всего жители Тульской области хранят на счетах 223,9 млрд рублей. Такие данные приводит региональное отделение Банка России.
Жители Тульской области по итогам 2020 года накопили на счетах в банках 223,9 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем годом ранее. При этом туляки предпочитают хранить деньги в отечественной валюте – доля рублевых депозитов составляет 91%.
Средства, принадлежащие индивидуальным предпринимателям, выросли на 30,3% – до 6,8 млрд рублей. Объем депозитов юридических лиц Тульской области снизился до 38,6 млрд рублей.
Банковские депозиты пользуются большим доверием, потому что деньги застрахованы государством на сумму до 1,4 млн рублей. С 1 октября прошлого года система страхования вкладов на ту же сумму стала распространяться на ряд потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, благотворительные фонды и НКО.
– В ряде случаев максимальная сумма страхового возмещения увеличилась до 10 млн рублей, – говорит заместитель управляющего Тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин. – Например, при продаже квартиры, дома, земельного участка, на котором расположен дом, иного имущества, когда средства находились на счете в банке, у которого отозвали лицензию. Это же правило распространяется на деньги, полученные в наследство или по решению суда, а также на социальные выплаты и пособия. Повышенный лимит действует только три месяца со дня зачисления на счет.