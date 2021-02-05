Фото МЧС.
Три человека погибли на пожаре в Новомосковске
В ночь на 5 февраля в Новомосковске на ул. Кукунина в многоквартирном доме случился пожар.
Сообщение о возгорании поступило в 1.25. На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница. Ликвидация открытого горения заняла 12 минут.
На пожаре погибли три человека: 77-летняя женщина, еще одна женщина и мужчина, возраст которых уточняется. Также пострадала 39-летняя жительница дома.
В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.
Причина пожара устанавливается.
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