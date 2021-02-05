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Три человека погибли на пожаре в Новомосковске
Фото МЧС.

Три человека погибли на пожаре в Новомосковске

В ночь на 5 февраля в Новомосковске на ул. Кукунина в многоквартирном доме случился пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 1.25. На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета и автолестница. Ликвидация открытого горения заняла 12 минут. 

На пожаре погибли три человека: 77-летняя женщина, еще одна женщина и мужчина, возраст которых уточняется. Также пострадала 39-летняя жительница дома.

В результате происшествия выгорела комната, закоптились стены и потолок по всей площади квартиры.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 13 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 08:30 0
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