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В Плавске зэкам прислали «женские» телефоны
Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

В Плавске зэкам прислали «женские» телефоны

Очередную посылку с запрещенными предметами отправил житель Подмосковья.

Груз перехватили сотрудники ИК № 4 УФСИН России по Тульской области. Содержимое посылки, которую житель Московской области отправил одному из осужденных, удивило даже опытных сотрудников колонии строгого режима.

Аккуратно упакованный груз был явно нестандартным – среди 35 мобильных телефонов и зарядных устройств были четыре трубки нехарактерного ярко-розового цвета.

Пояснить, кто будет пользоваться «женскими» аппаратами в мужской колонии, адресат не смог. Ему и отправителю грозит наказание в установленном законом порядке.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:35 0
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Тульская областьПлавск

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