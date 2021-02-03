В Плавске зэкам прислали «женские» телефоны

Фото: пресс-служба УФСИН России по Тульской области.

Груз перехватили сотрудники ИК № 4 УФСИН России по Тульской области. Содержимое посылки, которую житель Московской области отправил одному из осужденных, удивило даже опытных сотрудников колонии строгого режима.

Аккуратно упакованный груз был явно нестандартным – среди 35 мобильных телефонов и зарядных устройств были четыре трубки нехарактерного ярко-розового цвета.

Пояснить, кто будет пользоваться «женскими» аппаратами в мужской колонии, адресат не смог. Ему и отправителю грозит наказание в установленном законом порядке.