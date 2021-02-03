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В Туле водитель не заметил ремонт дороги и врезался в микроавтобус: видео
Стоп-кадр из видео.

В Туле водитель не заметил ремонт дороги и врезался в микроавтобус: видео

Автоавария произошла сегодня утром.

3 февраля на ул. Советской в Туле произошло ДТП. На въезде на Зареченский мост автомобиль Lada Kalina совершил наезд на место, где во время ямочного ремонта дорожные рабочие сняли слой асфальта.
 
Машину занесло, и она вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer. Запись с моментом происшествия прислал в редакцию очевидец происшествия.
 

 
В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что за рулем Lada Kalina был 49-летний водитель, а Peugeot Boxer управлял 50-летний мужчина.
 
В момент происшествия микроавтобус не находился на маршруте и ехал без пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:00 +4
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