Стоп-кадр из видео.
В Туле водитель не заметил ремонт дороги и врезался в микроавтобус: видео
Автоавария произошла сегодня утром.
3 февраля на ул. Советской в Туле произошло ДТП. На въезде на Зареченский мост автомобиль Lada Kalina совершил наезд на место, где во время ямочного ремонта дорожные рабочие сняли слой асфальта.
Машину занесло, и она вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer. Запись с моментом происшествия прислал в редакцию очевидец происшествия.
В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что за рулем Lada Kalina был 49-летний водитель, а Peugeot Boxer управлял 50-летний мужчина.
В момент происшествия микроавтобус не находился на маршруте и ехал без пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет.
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