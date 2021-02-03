В Туле водитель не заметил ремонт дороги и врезался в микроавтобус: видео

Стоп-кадр из видео.

3 февраля на ул. Советской в Туле произошло ДТП. На въезде на Зареченский мост автомобиль Lada Kalina совершил наезд на место, где во время ямочного ремонта дорожные рабочие сняли слой асфальта.

Машину занесло, и она вылетела на полосу встречного движения, где врезалась в микроавтобус Peugeot Boxer. Запись с моментом происшествия прислал в редакцию очевидец происшествия.

В региональной Госавтоинспекции сообщили Myslo, что за рулем Lada Kalina был 49-летний водитель, а Peugeot Boxer управлял 50-летний мужчина.

В момент происшествия микроавтобус не находился на маршруте и ехал без пассажиров. Пострадавших в результате происшествия нет.