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В Тульской области 15 тысяч безработных
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 15 тысяч безработных

Это в полтора раза меньше, чем было в сентябре 2020 года.

Министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов сообщил, что с апреля по сентябрь прошлого года был отмечен рост безработицы. Но уже с октября началось динамичное снижение. На сегодня численность безработных составляет 15 тысяч человек — это в полтора раза меньше, чем в сентябре (22,7 тыс. человек). Уровень регистрируемой безработицы снизился с 2,8% до 1,9% рабочей силы.

Аналогичная ситуация наблюдалась и с показателем напряженности на рынке труда (число незанятых граждан на 1 вакансию). На 1 февраля 2021 года этот показатель составил 0,8. То есть количество вакансий существенно превышает число безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости.

Андрей Филиппов отметил, что в прошлом году центр занятости предоставил 270 работодателям субсидии в размере порядка 30 млн рублей. Средства пошли на возмещение затрат, связанных с выплатой заработной платы более чем 1000 сотрудников, принятых на работу с 1 мая по 1 ноября 2020 года из числа безработных граждан.

Министр подчеркнул, что Президент России Владимир Путин поставил задачу восстановить численности занятого населения в регионах до значений 2019 года. Минтруд России определил каждому субъекту РФ целевые показатели по восстановлению занятости. Для Тульской области — это 763 382 человека.

В регионе утвержден комплекс мер по решению этой задачи в 2021 году. Среди них:

  • содействие трудоустройству граждан;
  • замещение жителями области освобождаемых рабочих мест, на которые ранее предполагалось привлечение иностранных работников;
  • проведение обучающих мероприятий и ярмарок вакансий;
  • вовлечение граждан в предпринимательскую деятельность и содействие им в создании собственного бизнеса, грантовая поддержка фермеров и развитие сельской кооперации;
  • заключение договоров между работодателями Тульской области, профессиональными образовательными организациями и студентами, учащимися колледжей, техникумов и училищ по подготовке специалистов для предприятий региона;
  • организация стажировки выпускников;
  • снижение неформальной трудовой занятости.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:50 −3
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