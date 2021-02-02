новости
новости
Регистрация
Женская футбольная команда из Тулы получит финансирование для участия в Первой лиге

Женская футбольная команда из Тулы получит финансирование для участия в Первой лиге

Турнир стартует уже в эти выходные.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министру спорта региона Андрею Журавлеву найти финансирование для выступления женской футбольной команды в Первой лиге.

- Женский футбол тоже должен развиваться. Если с мужским не получается, давайте женский будем развивать. Может, он заиграет полными красками, — заявил глава региона.

Министр рассказал губернатору, что провел рабочую встречу с тренером клуба Дмитрием Шароваровым.

- Обсудили все вопросы, связанные с функционированием команды. Девушки за последние годы достигли определенных спортивных успехов. Необходимое финансирование для выступления на более высоком уровне мы нашли. Буду держать это на личном контроле. Команда будет играть в соответствующей лиге.

Напомним, ранее женская футбольная команда «Тула» обратилась в редакцию Myslo с просьбой рассказать о проблеме с финансированием клуба. Девушки заявились в Первую лигу, но денег на турнир не было. Теперь футболистки получили региональную поддержку.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:03 +2
Другие статьи по темам
Люди
Алексей ДюминАндрей Журавлев
Место
Тула
Прочее
женский футболПервая лига

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида
В Тульской области за сутки подтвердились 169 случаев ковида
В Тульской области 15 тысяч безработных
В Тульской области 15 тысяч безработных
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.