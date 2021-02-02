Женская футбольная команда из Тулы получит финансирование для участия в Первой лиге

Турнир стартует уже в эти выходные.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поручил министру спорта региона Андрею Журавлеву найти финансирование для выступления женской футбольной команды в Первой лиге.

- Женский футбол тоже должен развиваться. Если с мужским не получается, давайте женский будем развивать. Может, он заиграет полными красками, — заявил глава региона.

Министр рассказал губернатору, что провел рабочую встречу с тренером клуба Дмитрием Шароваровым.

- Обсудили все вопросы, связанные с функционированием команды. Девушки за последние годы достигли определенных спортивных успехов. Необходимое финансирование для выступления на более высоком уровне мы нашли. Буду держать это на личном контроле. Команда будет играть в соответствующей лиге.

Напомним, ранее женская футбольная команда «Тула» обратилась в редакцию Myslo с просьбой рассказать о проблеме с финансированием клуба. Девушки заявились в Первую лигу, но денег на турнир не было. Теперь футболистки получили региональную поддержку.