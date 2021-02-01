Социальные няни и финансовая поддержка помогут улучшить демографическую ситуацию в Тульской области

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Тульской области разработана дорожная карта по достижению показателей в сфере демографии на 2021-2024 годы.

О том, что включает этот документ, в ходе оперативного совещания рассказала заместитель председателя правительства Ольга Гремякова.

Составление дорожной карты велось в рамках поручения губернатора Алексея Дюмина после встречи с Президентом России в ноябре 2020 года.

– Дорожная карта объединила ресурсы и мероприятия, предусмотренные не только нацпроектом «Демография», но и другими национальными проектами, а также государственными и муниципальными программами. Применен проектный подход, объединяющий усилия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, некоммерческих организаций, работодателей и общественности. Реализация мероприятий дорожной карты направлена на стабилизацию численности населения региона, а также повышения уровня комфортности семей с детьми, — пояснила Ольга Гремякова.

Одно из основных направлений демографической политики — финансовая поддержка семей с детьми. В 2021 году сохранены все 55 существующие видов выплат, а также другие варианты поддержки. Учреждения соцзащиты будут более активно и полно информировать граждан о том, какие меры поддержки они могут получить, расширится перечень услуг, доступных в электронном виде.

Особое внимание будет уделено повышению доступности услуг, консультированию в режиме одного окна, развитию инфраструктуры и сервисов в помощь семье в различных сферах жизни. Получить консультации семьи с детьми смогут в Центре семьи, созданном на базе Кризисного центра помощи женщинам.

– В современных реалиях особую важность приобретает также экономическая самостоятельность семей с детьми. Имеется в виду не только уровень заработной платы, но и возможность неполной и дистанционной занятости, а также развитие семейного предпринимательства и самозанятости на основе социального контракта. Социальный контракт — новый инструмент поддержки, который будет использоваться с этого года. Главное в нем — выстроить партнерские отношения со всеми участниками процесса, в том числе и с работодателями, — подчеркнула заместитель председателя правительства Тульской области.

Еще одна амбициозная задача в рамках демографической политики — улучшение условия проживания семей с детьми. Ожидается, что такую помощь получат 2 400 семей. Речь идет о различных инструментах поддержки: материнский капитал, льготная ипотека и др.

Сохранение здоровья жителей — еще одна составляющая программы.

– Изменены подходы к охране репродуктивного здоровья. В 2021 году планируем охватить профосмотрами 29,6% жителей, начиная со школьного возраста, чтобы можно было своевременно выявить нарушения здоровья и начать лечение или профилактику. В последующие годы цифра эта будет увеличена. Также планируется перезапустить на базе учреждений родовспоможения работу школ для беременных. Будет внедрен адресный подход к сопровождению каждой беременной, — пояснила Ольга Гремякова. — Новый корпус Тульского областного перинатального центра значительно повысит качество медицинской помощи. На данный момент строительство завершено на 60%.

Доступность качественного образования для детей, обеспечение местами в детских дошкольных образовательных организациях также влияет на уровень жизни семей. на сегодняшний день в регионе возводятся новые школы и детские сады.

Что касается потребности молодых семей в сервисах досмотра за детьми и в социальных нянях, то планируется активизировать работу в этом направлении.

Алексей Дюмин отметил, что вопросы улучшения демографической ситуации являются приоритетными не только для нашего региона, но и для России в целом и находятся на особом контроле у Президента.

– Нам необходимо продолжать развивать проектный подход в сфере демографии. При этом улучшение демографической ситуации в регионе должно стать главной задачей всех программ и проектов, которые мы реализуем. Все они направлены в конечном итоге на то, чтобы людям было комфортно жить, работать, растить детей здесь, в Тульской области, — подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор поручил министерству труда и социальной защиты совместно с другими органами исполнительной власти сформировать рабочую группу по реализации плана, обеспечить корректировку муниципальных демографических проектов, организовать проведение мероприятий в рамках дорожной карты с привлечением общественности. Координировать эту работу будет Ольга Гремякова.