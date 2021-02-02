Где в Туле не будет света 3 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.
С 9.00 до 17.00 они пройдут по следующим адресам:
- ул. Металлургов, 47-б, 47-в,
- 2-й пр-д Металлургов, 3-а, 3-б, 2, 7-а, 9, 9-а,
- ул. Гончарова, 8-19, 11-а, 19-а, 22,
- ул. Жаворонкова, 5,
- пр-д Гончарова, 1-22,
- ул. Писемского, 17-37 (нечётн.), 28-а, 18-34 (чётн.),
- ул. Красина, 73, 75, 77,
- ул. Гоголевская, 61-а, 25-а, 70, 76-а, 76, 74, 64-в, 68-а, 68-б, 68-в, 55, 78,
- ул. Бундурина, 13-28, 25-а,
- ул. Свободы, 13-31, 29-а,
- ул. Пушкинская, 33,
- ул. Кирова, 142-156 (чётн.), 115-131 (нечётн.), 30, 125-а,
- ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
- ул. Декабристов, 54-108 (чётн.), 41-а, 41-75 (нечётн.), 94,
- ул. Марата, 156,
- Мясново: ул. В. Краснослободская, 61-103 (нечётн.), 74-88 (чётн.),
- ул. Привокзальная, 36-64 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 6-а, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
- 4-й пр-д, 47-а, 47-б, 49-а, 49-б,
- ул. Н. Краснослободская, 40-52 (нечётн.), 37-б, 37-45 (нечётн.),
- Хомяково: ул. Хомяковская, 14-24 (чётн.), 23-33 (нечётн.),
- ул. П. Алексеева, 7-49 (нечётн.), 12-62 (чётн.),
- ул. Будённого, 45-59 (нечётн.), 28-72 (чётн.),
- ул. М. Смирнова, 83, 85, 68,
- п. Менделеевский: ул. М. Горького, 1-9 (нечётн.), 8,
- ул. Маяковского, 1, 2, 3, 4, 6, 8,
- ул. Полевая, 1-9.
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