Тульские спасатели дезинфицируют общественные места и транспорт

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В работе задействованы 123 человека и 37 единиц техники. За неделю обработано 82 объекта.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области продолжают дезинфицировать места массового пребывания людей. На прошлой неделе в этой работе были задействованы 123 сотрудника ведомства и 37 единиц техники. Обработано 82 объекта площадью более 23,5 тысяч квадратных метров.

В частности, спасатели обеззаразили помещения и трибуны Ледового дворца, 34 детских сада и школы, 26 объектов социального обслуживания, а также общественный транспорт. При обработке используются средства, безвредные для людей и животных, применяются электронные распылители и специальные мобильные комплексы.