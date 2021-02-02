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Тульские спасатели дезинфицируют общественные места и транспорт
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Тульские спасатели дезинфицируют общественные места и транспорт

В работе задействованы 123 человека и 37 единиц техники. За неделю обработано 82 объекта.

Сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области продолжают дезинфицировать места массового пребывания людей. На прошлой неделе в этой работе были задействованы 123 сотрудника ведомства и 37 единиц техники. Обработано 82 объекта площадью более 23,5 тысяч квадратных метров.

В частности, спасатели обеззаразили помещения и трибуны Ледового дворца, 34 детских сада и школы, 26 объектов социального обслуживания, а также общественный транспорт. При обработке используются средства, безвредные для людей и животных, применяются электронные распылители и специальные мобильные комплексы.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:34 −4
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