13 ударов отверткой: в Богородицке осудили парня, напавшего на знакомую

фото: СУ СКР по Тульской области

Преступление произошло в октябре прошлого года: на тот момент обвиняемому было 17 лет.

В Богородицке вынесен приговор в отношении 18-летнего местного жителя. Парень обвинялся в покушении на убийство.

В ночь на 18 октября прошлого года, тогда еще 17-летний обвиняемый, 13 раз ударил отверткой знакомую в голову, руки, грудь, спину и шею. Потерпевшая смогла вырваться и убежать: в ближайшем доме ей вызвали скорую, медики спасли ей жизнь.

По нашей информации, причина конфликта - обида обвиняемого на знакомую. Он гулял с девушкой, которая ему нравится, и с ее подругой. Подруга уговорила девушку уйти к другой компании парней. Молодой человек затаил обиду и решил убить «подстрекательницу». Известно, что 17-летний фигурант уголовного дела специально караулил свою жертву.

Решением суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы.