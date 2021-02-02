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13 ударов отверткой: в Богородицке осудили парня, напавшего на знакомую
фото: СУ СКР по Тульской области

13 ударов отверткой: в Богородицке осудили парня, напавшего на знакомую

Преступление произошло в октябре прошлого года: на тот момент обвиняемому было 17 лет.

В Богородицке вынесен приговор в отношении 18-летнего местного жителя.  Парень обвинялся в покушении на убийство.
 
В ночь на 18 октября прошлого года, тогда еще 17-летний обвиняемый, 13 раз ударил отверткой знакомую в голову, руки, грудь, спину и шею. Потерпевшая смогла вырваться и убежать: в ближайшем доме ей вызвали скорую, медики спасли ей жизнь.
 
По нашей информации, причина конфликта - обида обвиняемого на знакомую. Он гулял с девушкой, которая ему нравится, и с ее подругой. Подруга уговорила девушку уйти к другой компании парней. Молодой человек затаил обиду и решил убить «подстрекательницу». Известно, что 17-летний фигурант уголовного дела специально караулил свою жертву.
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы. 
 
 
Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 12:14 +4
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