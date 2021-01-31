новости
новости
Регистрация
Где в Туле не будет света 1 февраля

Где в Туле не будет света 1 февраля

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:

  • ул. Клары Цеткин, 4-16,
  • Красноармейский пр-т, 19-а,
  • ул. М. Горького, 15, 17, 21, 27, 11-а
  • пер. Репина, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42
  • ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 27-39 (нечётн.)
  • пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
  • ул. Капитана Громова, 58, 60, 64,
  • Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
  • ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
  • ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
  • 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
  • ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
  • 4-й пр-д, 47, 64,
  • ул. Кооперативная, 22,
  • 6-й пр-д, 70,
  • 8-й пр-д, 55-а, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-а, 54-б, 54-72 (чётн.),
  • п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
  • 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14,
  • 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 28-а, 18-28 (чётн.),
  • 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а,
  • 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.),
  • ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-а, 14-б, 5, 8-б, 1,
  • 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 18, 22-42 (чётн.),
  • ул. Сафонова, 26-а, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а, 22, 24, 1-60, 12-а,
  • ул. Ярославского, 2-а, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.), 5, 7,
  • пр-д Новорабочий, 13-26, 40-50,
  • ул. Казанская, 2, 3,
  • ул. Самарская, 14, 8, 10, 18, 22, 3-а,
  • ул. Невская, 10, 19, 11,
  • ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7,
  • ул. Тверская, 5, 6, 13, 2,
  • ул. Вятская, 2, 4,
  • п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,
  • ул. Скуратовская, 123, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117, 133,
  • ул. Калинина, 1-б,
  • пер. Пушкинский, 5,
  • ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 5, 10-а,
  • пер. Лермонтовский, 2.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
вчера, в 22:12 +3
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключение электроэнергииотключили свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Галоши, духи и пододеяльники: тульские таможенники нагрянули в магазин с «левыми» товарами
Галоши, духи и пододеяльники: тульские таможенники нагрянули в магазин с «левыми» товарами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.