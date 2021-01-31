Где в Туле не будет света 1 февраля
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.
Отключения пройдут с 9.00 до 17.00 по следующим адресам:
- ул. Клары Цеткин, 4-16,
- Красноармейский пр-т, 19-а,
- ул. М. Горького, 15, 17, 21, 27, 11-а
- пер. Репина, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 42
- ул. Айвазовского, 28-40 (чётн.), 27-39 (нечётн.)
- пос. Октябрьский: 17-й пр-д, 22-62 (чётн.), 21-65 (нечётн.),
- ул. Капитана Громова, 58, 60, 64,
- Мясново: ул. Воздухофлотская, 35-а, 37, 39, 43-а,
- ул. Болотова, 21-а, 21-53 (нечётн.), 24-72 (чётн.),
- ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а, 22,
- 7-й пр-д, 41-59 (нечётн.), 56-а, 56-74 (чётн.),
- ул. Рогова, 14, 18, 20, 22, 22-а,
- 4-й пр-д, 47, 64,
- ул. Кооперативная, 22,
- 6-й пр-д, 70,
- 8-й пр-д, 55-а, 55-б, 55-71 (нечётн.), 54-а, 54-б, 54-72 (чётн.),
- п. Лихвинка: ул. Лихвинская, 4-34 (чётн.),
- 5-й Лихвинский пр-д, 14-а, 13-б, 12-а, 11, 9-а, 3, 4-в, 1-а, 1-14,
- 9-й Лихвинский пр-д, 16-д, 20-а, 28-а, 18-28 (чётн.),
- 1-й Лихвинский пр-д, 30-а, 8-48 (чётн.), 3-33 (нечётн.), 8-а, 14-а,
- 2-й Лихвинский пр-д, 21-33 (нечётн.),
- ул. Колхозная, 4-а, 4-14, 14-а, 14-б, 5, 8-б, 1,
- 3-й Лихвинский пр-д, 19-43 (нечётн.), 41-а, 37-а, 18, 22-42 (чётн.),
- ул. Сафонова, 26-а, 46-а, 46-б, 50-а, 57-а, 54-а, 22, 24, 1-60, 12-а,
- ул. Ярославского, 2-а, 4-28 (чётн.), 15-39 (нечётн.), 5, 7,
- пр-д Новорабочий, 13-26, 40-50,
- ул. Казанская, 2, 3,
- ул. Самарская, 14, 8, 10, 18, 22, 3-а,
- ул. Невская, 10, 19, 11,
- ул. Михалковская, 1-а, 2-е, 7,
- ул. Тверская, 5, 6, 13, 2,
- ул. Вятская, 2, 4,
- п. Менделеевский: ул. Кирова, 2, 3, 4, 5,
- ул. Скуратовская, 123, 141, 135, 137, 137/1, 119, 115, 117, 133,
- ул. Калинина, 1-б,
- пер. Пушкинский, 5,
- ул. Жданова, 2-10 (чётн.), 5, 10-а,
- пер. Лермонтовский, 2.
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