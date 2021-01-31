Галоши, духи и пододеяльники: тульские таможенники нагрянули в магазин с «левыми» товарами
Совместно с Роспотребнадзором они обнаружили очередную партию немаркированных товаров.
348 единиц различных товаров без обязательной маркировки контрольными идентификационными знаками изъяли в ходе совместной проверки Тульской таможни и Управления Роспотребнадзора по Тульской области.
Среди выявленных товаров без маркировки — постельное белье, парфюмированная вода. С нарушениями правил маркировки реализовывалась партия детской резиновой обуви. У индивидуального предпринимателя отсутствовали документы на данные товары.
- В соответствии с постановлениями
Проверочные мероприятия по выявлению и пресечению оборота продукции без соответствующей маркировки проводятся на регулярной основе. Главной целью подобных мероприятий является борьба с контрафактом и обеспечение безопасности потребителей, — пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Тульской таможни Александр Пелешин.
По результатам проверочного мероприятия товар был изъят представителями Управления Роспотребнадзора по Тульской области.