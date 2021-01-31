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Галоши, духи и пододеяльники: тульские таможенники нагрянули в магазин с «левыми» товарами

Галоши, духи и пододеяльники: тульские таможенники нагрянули в магазин с «левыми» товарами

Совместно с Роспотребнадзором они обнаружили очередную партию немаркированных товаров.

348 единиц различных товаров без обязательной маркировки контрольными идентификационными знаками изъяли в ходе совместной проверки Тульской таможни и Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

Среди выявленных товаров без маркировки — постельное белье, парфюмированная вода. С нарушениями правил маркировки реализовывалась партия детской резиновой обуви. У индивидуального предпринимателя отсутствовали документы на данные товары.

- В соответствии с постановлениями Правительства РФ с 1 июля 2020 года не допускается ввоз и оборот на территории Российской Федерации обуви без нанесения маркировки средствами идентификации, с 1 июля 2020 года перечень подлежащей маркировке продукции дополнился духами, а с 1 января 2021 года — товарами легкой промышленности.

Проверочные мероприятия по выявлению и пресечению оборота продукции без соответствующей маркировки проводятся на регулярной основе. Главной целью подобных мероприятий является борьба с контрафактом и обеспечение безопасности потребителей, — пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Тульской таможни Александр Пелешин.

По результатам проверочного мероприятия товар был изъят представителями Управления Роспотребнадзора по Тульской области.

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