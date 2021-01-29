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Накажи автохама: в центре Тулы дама на Suzuku перекрыла въезд во двор

Накажи автохама: в центре Тулы дама на Suzuku перекрыла въезд во двор

Сразу нескольким водителям пришлось ждать, пока «королева парковки» уедет.

В нашу рубрику «Накажи автохама» иногда присылают фото и видео, герои которых, возможно, не совершают правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, но определённо заслуживают, как минимум, общественного порицания.

Яркий пример – женщина-водитель автомобиля Suzuki с госномером: М769ВВ71, оставившая свой автомобиль прямо на въезде во двор недалеко от ул. Пирогова.

По словам автора фотографий, небрежно брошенная в узком проезде иномарка заблокировала въезд и выезд сразу для нескольких машин – чтобы разъехаться, водителям пришлось дождаться прихода автовладелицы, которая в ответ на их справедливые замечания лишь удивлённо спросила: «А где мне ещё машину ставить?..»

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
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