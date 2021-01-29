Накажи автохама: в центре Тулы дама на Suzuku перекрыла въезд во двор

В нашу рубрику «Накажи автохама» иногда присылают фото и видео, герои которых, возможно, не совершают правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, но определённо заслуживают, как минимум, общественного порицания.

Яркий пример – женщина-водитель автомобиля Suzuki с госномером: М769ВВ71, оставившая свой автомобиль прямо на въезде во двор недалеко от ул. Пирогова.

По словам автора фотографий, небрежно брошенная в узком проезде иномарка заблокировала въезд и выезд сразу для нескольких машин – чтобы разъехаться, водителям пришлось дождаться прихода автовладелицы, которая в ответ на их справедливые замечания лишь удивлённо спросила: «А где мне ещё машину ставить?..»

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!