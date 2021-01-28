Почти 100 туляков получили штрафы за отказ от проверки газового оборудования

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В минувшем году почти 100 жителей Тулы привлечены Государственной жилищной инспекцией к административной ответственности за отказ от технического обслуживания газового оборудования.

Протоколы составлены по статье «Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», штраф – от 1000 до 2000 рублей.

Всего за 2020 год газовики направили более 2500 актов об отказе жильцов от проведения проверок оборудования. Чаще всего причиной этого становилась самовольная установка или переделка газового оборудования, а также грубое нарушение правил его эксплуатации.

– Уклонение от проверок газового оборудования ставит под угрозу безопасность всех жителей дома и может привести к трагическим последствиям. Если по соседству с вами находится проблемная квартира, сообщите в АО «Тулагоргаз» или в свою управляющую компанию. Тогда мы сможем принять все необходимые меры для проверки газового оборудования», – отметил начальник службы внутридомового газового оборудования АО «Тулагоргаз» Олег Шарапов.