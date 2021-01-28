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Сотрудники МЧС проверяют шлагбаумы в тульских дворах
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Сотрудники МЧС проверяют шлагбаумы в тульских дворах

С 1 января вступили в силу новые Правила противопожарного режима и требования к содержанию дорог и подъездов.

Во многих тульских дворах установлены шлагбаумы – так жители пытаются очистить территорию от чужих машин. Новые противопожарные правила запрещают перекрывать чем-либо проезд для пожарной техники и ограничивать доступ пожарных к месту возгорания.

Если во дворе дома установлен шлагбаум, он должен соответствовать одному из следующих требований:

  • Система противопожарной защиты должна быть сопряжена со шлагбаумом – при срабатывании пожарной сигнализации шлагбаум должен открываться автоматически и находиться в таком положении.
  • На месте установки шлагбаума должен дежурить консьерж или охранник, способный вручную открыть проезд для автомобилей экстренных служб.
  • Шлагбаум должен быть оборудован устройством для дистанционного открывания, а также устройством связи с диспетчером.

Сотрудники тульского ГУ МЧС России проводят профилактические рейды во дворах домов – при выявлении нарушений будут выноситься предостережения. Если недостатки не устранят – нарушителям грозит штраф по ст. 20.4 КоАП РФ (для граждан – до 3000 рублей, для должностных лиц – до 15000 рублей, для юрлиц – до 200000 рублей).

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вчера, в 22:38 +2
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