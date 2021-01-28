В Тульской области утверждён размер минимальной зарплаты

Для бюджетников она составляет 12792 рубля, для сотрудников коммерческих организаций – 14200.

В управлении экономического развития администрации Тулы состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате зарплаты и контролю за поступлением налогов в муниципальный бюджет.

В рамках мероприятия стало известно, что с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в коммерческих организациях Тульской области должен составлять 14200 рублей, а в бюджетных учреждениях – 12792 рубля.

Соответствующее региональное соглашение было подписано в декабре прошлого года, все работодатели Тульской области были оповещены о вступивших в силу изменениях.