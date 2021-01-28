новости
новости
Регистрация
В Тульской области утверждён размер минимальной зарплаты

В Тульской области утверждён размер минимальной зарплаты

Для бюджетников она составляет 12792 рубля, для сотрудников коммерческих организаций – 14200.

В управлении экономического развития администрации Тулы состоялось заседание межведомственной комиссии по погашению задолженности по выплате зарплаты и контролю за поступлением налогов в муниципальный бюджет.

В рамках мероприятия стало известно, что с 1 января текущего года размер минимальной заработной платы в коммерческих организациях Тульской области должен составлять 14200 рублей, а в бюджетных учреждениях – 12792 рубля.

Соответствующее региональное соглашение было подписано в декабре прошлого года, все работодатели Тульской области были оповещены о вступивших в силу изменениях.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
вчера, в 21:23 +1
Другие статьи по темам
Событие
зарплатаадминистрация Туламежведомственная комиссияминимальная зарплата
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Почти 100 туляков получили штрафы за отказ от проверки газового оборудования
Почти 100 туляков получили штрафы за отказ от проверки газового оборудования
Американские военные захватили в Ливии тульский «Панцирь»
Американские военные захватили в Ливии тульский «Панцирь»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.