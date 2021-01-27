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Мокрый снег и гололед: в Тульской области ухудшится погода

Мокрый снег и гололед: в Тульской области ухудшится погода

Региональное ГУ МЧС России напоминает основные правила безопасности.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью и утром 28 января в Тульской области ожидается мокрый снег, местами гололед, на дорогах гололедица. Региональное ГУ МЧС России по Тульской области напоминает основные правила безопасности.

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор капюшоном или воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые – как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно.

Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах, обходите места с наклонной поверхностью. Особое внимание обращайте на провода линий электропередач. Если вы увидели оборванные провода – сообщите об этом в местную администрацию. Будьте предельно внимательны и аккуратны за рулём.

Будьте осторожны и внимательны, при возникновении чрезвычайных ситуаций и происшествий, звоните по телефонам: 01, 112 или 101.

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