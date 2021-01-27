Экс-начальник белевского ОГИБДД «отмазал» пьяного водителя и получил 3,5 года колонии

За свои услуги полицейский попросил 50 тысяч рублей. Теперь ему придется отдать государству в 20 раз больше.

Белевский районный суд Тульской области рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего начальника ОГИБДД МОМВД России «Белевский» во взяточничестве.

В июле прошлого года полицейский получил от посредника 50 тысяч рублей – за эту сумму он должен был «отмазать» пьяного водителя. Подсудимый полностью признал свою вину. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей.