новости
новости
Регистрация
Туляки могут отправить открытки ветеранам-блокадникам
Фото: пресс-служба администрации Тулы

Туляки могут отправить открытки ветеранам-блокадникам

В честь 77-й годовщины снятия блокады Ленинграда в Туле проходят памятные мероприятия.

Главным символом всероссийской акции памяти стал кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый страшный период блокады Ленинграда.

В День снятия блокады на улицах Тулы волонтеры раздавали информационные материалы о подвиге жителей осажденного города, а также символические кусочки «блокадного хлеба». Все желающие могли подписать открытки для туляков-ветеранов, прошедших блокаду.

Памятные мероприятия будут проводиться до 30 января. Помимо уличных акций, запланированы онлайн-лекции в школах и учреждениях культуры.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 21:19 +1
Другие статьи по темам
Событие
блокада Ленинградапамятная датапамятные мероприятияВеликая Отечественная война
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие дома Тулы будут обесточены 28 января
Какие дома Тулы будут обесточены 28 января
Мокрый снег и гололед: в Тульской области ухудшится погода
Мокрый снег и гололед: в Тульской области ухудшится погода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.