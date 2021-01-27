Туляки могут отправить открытки ветеранам-блокадникам

Фото: пресс-служба администрации Тулы

Главным символом всероссийской акции памяти стал кусочек хлеба весом в 125 граммов – именно такая минимальная норма выдачи хлеба на человека в день была установлена в самый страшный период блокады Ленинграда.

В День снятия блокады на улицах Тулы волонтеры раздавали информационные материалы о подвиге жителей осажденного города, а также символические кусочки «блокадного хлеба». Все желающие могли подписать открытки для туляков-ветеранов, прошедших блокаду.

Памятные мероприятия будут проводиться до 30 января. Помимо уличных акций, запланированы онлайн-лекции в школах и учреждениях культуры.