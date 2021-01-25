В центре Тулы построят детский сад на 75 мест

Фото из архива Myslo.

Он будет расположен по адресу пр. Ленина, 58.

На проспекте Ленина скоро начнется строительство нового детского сада на 75 мест с ясельной группой, сообщает RosTender.info. Под дошкольное учреждение отвели участок по адресу пр. Ленина, 58.

Садик построят в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

Управление капитального строительства Тулы объявило тендер по выбору подрядчика для возведения сада. На эти цели направят 135,7 млн рублей бюджетных средств. Заявки на участие в тендере принимают до 1 февраля, 3 февраля выберут победителя.

Ожидается, что детский сад будет сдан не позже 10 декабря текущего года. Его построят по проекту, разработанному для детского сада на 75 мест в жилом комплексе «Солнечный» в Привокзальном районе Тулы, который построили на пересечении улиц Макаренко и Седова.

Общая площадь учреждения – почти 1800 квадратных метров. В детском саду будут работать три группы на 25 детей каждая. На первом этаже разместят ясельную группу (до 3-х лет), на втором – среднюю и старшую группы. В здании предусмотрены спортивно-музыкальный зал, медицинский блок, прачечная и пищеблок.