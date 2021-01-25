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В центре Тулы построят детский сад на 75 мест
Фото из архива Myslo.

В центре Тулы построят детский сад на 75 мест

Он будет расположен по адресу пр. Ленина, 58.

На проспекте Ленина скоро начнется строительство нового детского сада на 75 мест с ясельной группой, сообщает RosTender.info. Под дошкольное учреждение отвели участок по адресу пр. Ленина, 58.

Садик построят в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».

Управление капитального строительства Тулы объявило тендер по выбору подрядчика для возведения сада. На эти цели направят 135,7 млн рублей бюджетных средств. Заявки на участие в тендере принимают до 1 февраля, 3 февраля выберут победителя.

Ожидается, что детский сад будет сдан не позже 10 декабря текущего года. Его построят по проекту, разработанному для детского сада на 75 мест в жилом комплексе «Солнечный» в Привокзальном районе Тулы, который построили на пересечении улиц Макаренко и Седова.

Общая площадь учреждения – почти 1800 квадратных метров. В детском саду будут работать три группы на 25 детей каждая. На первом этаже разместят ясельную группу (до 3-х лет), на втором – среднюю и старшую группы. В здании предусмотрены спортивно-музыкальный зал, медицинский блок, прачечная и пищеблок.

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