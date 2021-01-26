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«Накажи автохама»: три нарушителя за минуту на встречных трамвайных путях
Стоп-кадр из видео.

«Накажи автохама»: три нарушителя за минуту на встречных трамвайных путях

Продолжаем публиковать материалы, присланные читателями в нашу традиционную рубрику.

Читатель Myslo Марк П. прислал в редакцию видео с регистратора своего автомобиля. Кадры сняты вечером 19 января этого года, на трамвайных путях по ул. Ф. Энгельса, на участке между улицами Каминского и Пушкинской.
 
«На участке от ул. Советской до ул. Пушкинской после ремонта трамвайных путей стало много любителей обогнать по встречке, особенно если идет трамвай. Если потратить минут 30 времени, можно набрать материала на целый репортаж», — написал автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:00 +4
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