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В доме на ул. Путейской в Туле отключили холодную воду
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay

В доме на ул. Путейской в Туле отключили холодную воду

Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Утром 24 января в Привокзальном округе Тулы произошла коммунальная авария. По данным «Тулагорводоканала», с 9:45 и до окончания работ ограничена подача холодной воды в доме № 15 по ул. Путейской.
 
Ведутся аварийно-восстановительные работы. После устранения аварии возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:22 0
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