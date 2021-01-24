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В доме на ул. Путейской в Туле отключили холодную воду
Ведутся аварийно-восстановительные работы.
Утром 24 января в Привокзальном округе Тулы произошла коммунальная авария. По данным «Тулагорводоканала», с 9:45 и до окончания работ ограничена подача холодной воды в доме № 15 по ул. Путейской.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. После устранения аварии возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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