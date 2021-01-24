Группа Rock Privet приглашает туляков на концерт

Уже сегодня на большом концерте в Concert Hall группа Rock Privet представит обновленную программу. Начало в 19.00.

24 января на большом концерте в Concert Hall группа Rock Privet представит обновленную программу. Уже несколько лет видеопроект Наиля Шариязданова – Rock Privet – удерживает статус самой популярной кавер-группы русскоязычного Ютуба. В его активе – больше полусотни креативных переработок знаменитых поп-хитов в узнаваемых рок-аранжировках, сотни тысяч зрителей и миллионы просмотров.

Оригинальная подача, отменное чувство юмора и безусловный профессионализм каверов от Rock Privet завоевали любовь многочисленных поклонников и заслуженное признание самих Артистов, чьи песни получают совершенно неожиданное воплощение в музыкальных мэшапах.

Сейчас Rock Privet – это не просто рок-звёзды с Ютуба, а настоящая группа с федеральными гастрольными турами, выступлениями за рубежом, радиоротациями и высокой востребованностью на корпоративном рынке.

Только на концертах Rock Privet можно услышать знакомые русскоязычные хиты Сергея Жукова, Леонида Агутина, Монеточки, Филиппа Киркорова, Ивана Дорна, Муслима Магомаева и многих других представителей «звёздного пантеона» в формате экстремального рэпкора, стильного гранжа, драйвового поп-панка или мелодичной рок-баллады.

Стоит отметить, что концертная программа Rock Privet естественным образом эволюционирует по мере выхода новых каверов на Ютубе, наиболее востребованные из которых органично интегрируются в актуальный сет-лист. К будущей весне команда придаст нескольким свежим мэшапам долгожданное сценическое воплощение, поэтому наряду с полюбившимися концертными номерами, зрители смогут оценить лайв-версии новых музыкальных экспериментов коллектива.

По сложившейся традиции, группа сыграет пару старых треков, которые давно или вовсе не исполнялись живьём!

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