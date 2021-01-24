Тульским медучреждениям передали оборудование для хранения и транспортировки антикоронавирусной вакцины

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы получили места, где в ближайшие дни откроются кабинеты для вакцинации.

22 января на областной аптечный склад доставили морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы. Это оборудование получили 9 медучреждений из Тулы, Алексина, Веневского, Дубенского, Киреевского, Куркинского, Одоевского и Тепло-Огаревского районов. В ближайшие дни там откроются кабинеты для вакцинации против COVID-19.

Оборудование передали представители регионального отделения партии «Единая Россия». По словам председателя Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения, партия помогает медучреждениям еще с марта прошлого года.

В этот раз купили и передали 12 морозильников, столько же многоразовых термоиндикаторов, восемь термоконтейнеров и более 170 хладоэлементов.

Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, министр здравоохранения региона Алексей Эрк поблагодарил представителей партии за поддержку.