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Тульским медучреждениям передали оборудование для хранения и транспортировки антикоронавирусной вакцины
Фото пресс-службы правительства Тульской области

Тульским медучреждениям передали оборудование для хранения и транспортировки антикоронавирусной вакцины

Морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы получили места, где в ближайшие дни откроются кабинеты для вакцинации.

22 января на областной аптечный склад доставили морозильники, термоконтейнеры и хладоэлементы. Это оборудование получили 9 медучреждений из Тулы, Алексина, Веневского, Дубенского, Киреевского, Куркинского, Одоевского и Тепло-Огаревского районов. В ближайшие дни там откроются кабинеты для вакцинации против COVID-19.
 
Оборудование передали представители регионального отделения партии «Единая Россия». По словам председателя Тульской областной Думы, секретарь регионального отделения, партия помогает медучреждениям еще с марта прошлого года.
 
В этот раз купили и передали 12 морозильников, столько же многоразовых термоиндикаторов, восемь термоконтейнеров и более 170 хладоэлементов.
 
Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, министр здравоохранения региона Алексей Эрк поблагодарил представителей партии за поддержку.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:28 −5
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